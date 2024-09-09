Релиз ожидается в 1-2 квартале 2026 года.

Ожидаемая дата выхода грядущей игры Grand Theft Auto VI, первоначально назначенная Rockstar Games на 2025 год, теперь может быть перенесена на 2026 год, согласно недавней информации от инсайдера. Этот слух исходит от Лиама из GTA Base, который ранее предсказал выход трейлера GTA 6 в декабре, опередив основные СМИ на несколько месяцев. Учитывая его послужной список, последнее утверждение заслуживает определенного внимания.

По данным инсайдера, многочисленные разработчики из двух студий предполагают, что Rockstar Games требуется немного дополнительного времени на "полировку", что отодвигает релиз на начало или середину 2026 года. Это будет небольшая задержка по сравнению с ранее объявленным сроком выхода в третьем или четвертом квартале 2025 года, что означает дополнительный год ожидания для фанатов.

Кроме того, по слухам, ПК-версия GTA 6 может появиться через 12-18 месяцев после консольного релиза, что может сдвинуть ее дебют аж на 2027 год.

Rockstar Games пока никак не отреагировала на эти заявления, и вряд ли вообще сделает это, пока не будет готов официальный анонс.