Также продается вариант кошелька NVIDIA H100 за 65 536 долларов.

На сайте под названием GPU Purses в настоящее время продается предмет исключительной уникальности: сумочка GT 730 с вентилятором, цена которой составляет 1 024 доллара. Этот необычный аксессуар представляет собой стандартную прозрачную пластиковую сумочку, украшенную золотыми акцентами, в которую помещена видеокарта GT 730 2014 года, заключенная в смолу, а снаружи прикреплен вентилятор охлаждения от Gigabyte. Когда GT 730 только появилась на рынке, ее стоимость составляла около 70-80 долларов. Сегодня новые модели можно найти примерно за 50 долларов, а подержанные – за 20 долларов и дешевле.

Сумочка оснащена внешним вентилятором охлаждения, который исправно вращается, и платой GT 730. Продавец отмечает, что предмет выпущен ограниченным тиражом, заявляя следующее: "Я сделаю еще всего около 10 штук в ближайшие несколько недель".

Если предположить, что GT 730, используемые в этих сумочках, абсолютно новые, то общая стоимость материалов и труда не должна превысить 200 долларов.

Интересно, что сайт GPU Purses также продаёт кошелек NVIDIA H100 за 65 536 долларов. Хотя изображений этого предмета пока нет, в описании утверждается, что он содержит редкий инженерный GPU gpt-4. Неизвестно, действительно ли в кошелек встроен графический процессор H100, но цена на него явно впечатляющая.