Кроме того, он можете переключаться между ноутбуком и планшетом.

В последнее время производители компьютеров полным ходом продвигают разработку "ПК с искусственным интеллектом". Пока что они включают в себя в основном не слишком впечатляющие функции, такие как клавиши Copilot и стандартную интеграцию программного обеспечения AI. Тем не менее, OEM-производители, скорее всего, продолжат расширять границы, стремясь создавать продукты, которые будут более полезными, актуальными и отличительными. Последняя новинка Lenovo – яркий пример этой тенденции.

Lenovo представила новый концептуальный ноутбук, который использует искусственный интеллект для автоматического отслеживания местоположения пользователя и переключения между различными режимами на основе голосовых команд. Этот интригующий концепт стал продолжением истории экспериментов Lenovo с инновационными форм-факторами.

Прототип, получивший название "Auto Twist AI PC", оснащен дисплеем, установленным на моторизованном шарнире, способном самостоятельно вращаться. Встроенный искусственный интеллект отслеживает движения пользователя, что может быть особенно полезно при видеозвонках. Произнеся фразу "Hi Twist", пользователь может приказать ноутбуку переключиться между режимом планшета и ноутбука в зависимости от своих потребностей.

Lenovo подчеркивает, что Auto Twist – это всего лишь доказательство концепции, призванное продемонстрировать потенциальную адаптивность компьютеров с искусственным интеллектом. Если эта концепция когда-нибудь появится на рынке, следует ожидать существенных улучшений.

Несмотря на перспективность идеи, увеличение количества движущихся частей повышает вероятность механических поломок. Например, шарнир может быстро износиться при регулярном использовании.