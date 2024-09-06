Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kachka
Sony негласно показала дизайн новой консоли PlayStation 5 Pro
По слухам, на рынке она появится в ноябре.

Ранее на этой неделе известный инсайдер billbill-kun представил первый взгляд на PS5 Pro, и теперь Sony фактически подтвердила этот дизайн в своем блоге, посвященном 30-летию. В праздничное изображение Sony незаметно включила макет, очень похожий на новую модель консоли, что еще больше подтверждает догадки.

По словам Тома Уоррена из The Verge, разработчикам сообщили, что все игры, выходящие после 16 сентября, должны поддерживать PlayStation 5 Pro, что намекает на скорый анонс. Инсайдер Том Хендерсон также отметил, что Sony планирует запустить приставку в ноябре, что повторяет цикл выпуска PlayStation 4 Pro, которая была анонсирована в сентябре и запущена в ноябре.

Что касается технических обновлений, то PS5 Pro обещает значительные улучшения:

  • Прирост производительности растеризованного рендеринга на 45% благодаря более мощному GPU и более быстрой памяти
  • Усовершенствованная архитектура трассировки лучей, обеспечивающая ускорение в среднем в 2-3 раза
  • Настроенная архитектура машинного обучения с поддержкой 300 TOPS при 8-битной точности, позволяющая использовать функцию PlayStation Spectral Super Resolution, напоминающую DLSS от NVIDIA
#sony #игровые приставки #консоли #playstation 5 pro #ps5 pro
+
Написать комментарий (0)
Sony неофициально подтвердила дизайн и скорый релиз PlayStation 5 Pro
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Видеокарты RTX 5090 и RTX 5080 будут представлены в сентябре 2024 года
12
Российский киберспортсмен Donk установил мировой рекорд по убийствам в CS2
1
Представлен беспроводной протокол Bluetooth 6.0
5
Разработано эффективное устройство для охлаждения без кондиционеров
9
На мобильном рынке появился компактный смартфон, размером с кредитку, но с широким функционалом
1
Рынок криптовалют в шаге от бычьего цикла, но Киты толкают Bitcoin вниз, скупая ВТС по низкой цене
1
AMD Ryzen 5 7600X3D за $300 в играх обгоняет Intel Core i9-14900K за $530
12
В Подмосковье запустили новую линию по производству печатных плат
+
Xiaomi готовит к выходу Poco M7 Pro 5G
+
Новый украинский бронеавтомобиль "Варта 2" представлен на выставке MSPO-2024
1
National Interest: Переданные Украине танки Abrams очень уязвимы перед российским оружием
1
"Искандер" атаковал склад и центр обслуживания MGM-140 ATACMS, устроив сильный пожар под Одессой
+
PCGH протестировали Star Wars Outlaws с 20 процессорами и 25 видеокартами
+
ВМС США установили на военном корабле нелегальный Wi-Fi с помощью антенны Starlink
+
Хакеры, взломавшие WazirX на $230 млн, переводят средства в Tornado Cash, санкционированный США
+
В магазинах РФ дорожает электроника, PlayStation 5 Slim за месяц прибавила 12 000 рублей
1
MWM: Боевая эффективность Су-34 и бомбы-планеры, которые невозможно сбить, пугают Запад
+
Команда Grass вчера анонсировала чекер для airdrop
3
Раскрыты характеристики процессоров Intel Core Ultra 300 следующего поколения
13
Министр обороны Эстонии признался, что НАТО испытывает дефицит средств ПВО
1

Популярные статьи

Делаю тесты в игровых бенчмарках и сравниваю результаты с данными GameGPU
3
(Обновлено) Обзор механической клавиатуры Ugreen KU103 и беспроводного комплекта Ugreen MK356
1
Есть ли смысл ждать GeForce RTX 5060 ещё год, и почему GeForce GTX 1080 Ti лучше не покупать
27
Шумоизоляция шин: маркетинговый обман или полезная инновация
5
Почему PlayStation 5 выгоднее ПК, и какие преимущества ещё есть у игровых приставок
30
Выход GeForce RTX 5000 перенесли — выясняем, стоит ли их ждать или покупать видеокарту прямо сейчас
17
Ускорение компьютера в играх с раскрытием потенциала видеокарты и снижением нагрузки на ЦП
52
Как создавали скрипки Страдивари и почему даже сейчас не удается их повторить
2
PlayStation 5 vs игровой ПК – что выгоднее, геймерский компьютер или новая приставка Sony
7
GeForce RTX 2070 SUPER vs Radeon RX 6650 XT – на что способна старая видеокарта NVIDIA 2019 года
+

Сейчас обсуждают

dmitry07
16:56
А где претензии от мажорных музыкальных лейблов, они удались? Почему только индивидуальные иски? Клибэйт какой-то получается, а не новость.
Иски об авторских правах против ИИ-компаний пока не принесли успеха
Мечта Шеншебека
16:56
у хохлов фетиш про 3 дня, который вы сами себе придумали
Новая архитектура безопасности в Евразии: в Кремле назвали цель СВО и не стали озвучивать сроки завершения операции
FelsheR-BANz
16:55
И то верно, гниющий бомж должен всегда бухать! И пенсия в казну возвращается и сам сдохнет быстрее. Удачи.)
Ускорение компьютера в играх с раскрытием потенциала видеокарты и снижением нагрузки на ЦП
Мечта Шеншебека
16:54
А Зеленский отменил свой закон запрещающие переговоры с Москвой? Если нет, то это заявление ничего не стоит. Жиды и хохлы конченые пизд@болы, а Зеленский это два в одном.
Зеленский призвал завершить украинский кризис до конца осени
Денис Гладких
16:46
Их же ещё не построили, а самое главное что это будет очень дорого по заявленным ресурсам пд14. Аэрофлот уже подал иск на производителя
ОАК построит для ГТЛК почти 240 пассажирских самолётов SJ-100, Ту-214 и Ил-114-300
Блейд
16:45
Евгеша гамадрил прекращай уже завидовать . вроде бы взрослый мужик а ведёшь себя как ребёноk. Wd black на 2тб
Ускорение компьютера в играх с раскрытием потенциала видеокарты и снижением нагрузки на ЦП
Такой то
16:44
человеки платят за обучение
Иски об авторских правах против ИИ-компаний пока не принесли успеха
Gerr_Lord87
16:43
Ты не понял. Я же сказал в предыдущем сообщение про топовые сборки. Взять, например Райзен 7950 и память 7400-7800-8000-8200. На такую сборку ты не поставишь дешманскую материнку. А вот для Интела, ка...
Раскрыты характеристики процессоров Intel Core Ultra 300 следующего поколения
Блейд
16:38
Мне лечиться не надо, я здоров. Я бухаю лишь по одной причине, потому что моя жизнь полное дерьмо. И счастью я нахожу ответы на дне стакана, которые делают жизнь хоть и кратковременно, но немножко пов...
Ускорение компьютера в играх с раскрытием потенциала видеокарты и снижением нагрузки на ЦП
Валентин Дегтерёв
16:34
Точно!
Зачем в СССР продавали молоко в треугольниках и почему перестали
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем