По слухам, на рынке она появится в ноябре.

Ранее на этой неделе известный инсайдер billbill-kun представил первый взгляд на PS5 Pro, и теперь Sony фактически подтвердила этот дизайн в своем блоге, посвященном 30-летию. В праздничное изображение Sony незаметно включила макет, очень похожий на новую модель консоли, что еще больше подтверждает догадки.

По словам Тома Уоррена из The Verge, разработчикам сообщили, что все игры, выходящие после 16 сентября, должны поддерживать PlayStation 5 Pro, что намекает на скорый анонс. Инсайдер Том Хендерсон также отметил, что Sony планирует запустить приставку в ноябре, что повторяет цикл выпуска PlayStation 4 Pro, которая была анонсирована в сентябре и запущена в ноябре.

Что касается технических обновлений, то PS5 Pro обещает значительные улучшения: