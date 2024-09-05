Тесты в играх все еще ожидаются.

Компания One-Netbook, известная своими компактными ПК и портативными игровыми консолями, недавно провела тест внешнего графического процессора OneXGPU 2, оснащенного передовым чипом Radeon RX 7800M, в бенчмарке Time Spy. OneXGPU 2 станет первым устройством, в котором будет представлена именно эта видеокарта AMD, расположенная чуть ниже RX 7900M, флагманского мобильного GPU AMD.

Ранее компания One-Netbook продемонстрировала игровой потенциал OneXGPU 2, показав бенчмарки игрового процесса. Внешний GPU выдал частоту кадров от 60 до 80 FPS в God of War 4 и Red Dead Redemption 2 в паре с портативной консолью X1-Mini. Однако в последнем тесте компания подключила eGPU к OneXPlayer X1, оснащенному процессором AMD 8840U, и получила достойные результаты.

RX 7800M достиг в Time Spy 15 806 баллов, что на 1200 баллов ниже среднего показателя RX 7900M. Тем не менее, он значительно превосходит RX 7700, которая обычно набирает около 10 156 баллов. Если сравнивать с линейкой AMD для настольных ПК, то RX 7800M находится на одном уровне с настольной картой RX 7700 XT.

RX 7800M построена на архитектуре AMD RDNA3 и оснащена чипом Navi 32, а также 12Gb VRAM GDDR6.