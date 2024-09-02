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Kachka
Huawei анонсирует смартфон с тремя дисплеями днем позже iPhone 16
Вероятно, таким образом компания хочет отбить у Apple часть внимания.

Компания Apple готовится представить серию iPhone 16 на мероприятии "It's Glowtime" 9 сентября, но Huawei решила сделать смелый ход, анонсировав первый в мире смартфон-раскладушку всего на день позже, 10 сентября. Такой стратегический выбор времени со стороны Huawei выглядит как расчетливая попытка отвлечь внимание от долгожданной презентации Apple. Это умный маневр, особенно учитывая недавние проблемы Apple на китайском рынке, где ей пришлось ввести ряд скидок на различные продукты, включая некоторые модели iPhone 15, чтобы восстановить позиции.

Впервые смартфон с тройным дисплеем привлек внимание общественности, когда бывший руководитель Huawei был замечен с устройством, оснащенным тремя ультратонкими панелями и заметным выступом задней камеры. В то время как первые якобы просочившиеся изображения намекали на форм-фактор устройства, последний тизер дает нам более четкое представление. Как видно на изображении, первоначально опубликованном на Weibo, смартфон оснащен тремя дисплеями, соединенными двумя противоположными шарнирами, что позволяет ему складываться в форму "Z" – дизайн, который выделяется даже на современном быстро развивающемся рынке смартфонов.

Компания Huawei была удивительно скрытной в отношении особенностей данного устройства. Большая часть того, что мы знаем, получена из неподтвержденных слухов и домыслов. Последние слухи говорят о том, что компания все еще работает над снижением стоимости производства этого амбициозного прототипа, а это значит, что пройдет еще некоторое время, прежде чем смартфон с тройным раскладыванием выйдет на массовый рынок. Учитывая сложность конструкции, могут потребоваться дополнительные версии, что отодвинет крупномасштабное производство на следующий год.

#смартфоны #apple #huawei #iphone 16
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