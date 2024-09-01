Однако всё это не стоит ждать во время запуска.

После ряда задержек S.T.A.L.K.E.R. 2 теперь имеет подтвержденную дату выхода – 20 ноября. Команда разработчиков GSC Game World сосредоточена на доработке игры к запуску, но их усилия выходят за рамки релиза. Они планируют поддержку после запуска, включая бесплатные обновления и ожидаемые сюжетные DLC.

В S.T.A.L.K.E.R. 2 после первого запуска появятся три важные функции. Первая – это техническое обновление: аппаратная трассировка лучей. Однако, по словам ведущего продюсера Славы Лукьяненко, эта функция вряд ли будет доступна к 20 ноября.

"У нас будет программная трассировка лучей. Что касается аппаратной трассировки лучей, то нам еще рано, но мы экспериментируем с этим. Мы стараемся получить ее к дате выхода, но маловероятно, что она появится на старте. Но NVIDIA DLSS будет".

Обновления после запуска также принесут в S.T.A.L.K.E.R. 2 кроссплатформенные моды и мультиплеер. Лукьяненко и специалист по связям с общественностью Захар Бочаров рассказали о своих планах относительно модов, намекнув, что эта функция может появиться вскоре после релиза.

"S.T.A.L.K.E.R. – известная франшиза не только из-за игр, но и благодаря поддержке мод-сообщества, которое процветает последние 15 лет, и мы не хотим отказываться от этих людей. Поэтому после релиза у нас будет официальная поддержка модов. Мы готовим несколько новых, интересных инициатив на следующий год как для ПК, так и на консоли".

Что касается мультиплеера, то GSC Game World постоянно заявляла, что он будет добавлен после запуска. На данный момент никаких существенных обновлений нет