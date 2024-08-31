Первое исследование увенчалось ничем.

Радиоволны, исходящие от далеких галактик, обычно слишком слабы, чтобы дать существенные данные для потенциальных космических наблюдений. Однако если продвинутая инопланетная цивилизация использует энергию в огромных масштабах, воздействие может быть достаточно значительным, чтобы затронуть всю галактику, что приведет к появлению заметных сигналов.

В недавнем исследовании радиоастроном Ченоа Тремблей из Института SETI и астрофизик Стивен Тингей из Международного центра радиоастрономических исследований использовали мощный наземный массив для низкочастотных радионаблюдений в поисках признаков жизни за пределами Млечного Пути. Их исследования были направлены на выявление "техносигнатур" – сигналов, которые могут указывать на наличие развитых внеземных технологий в отдаленных регионах космоса.

SETI и подобные научные инициативы обычно сосредоточены на обнаружении потенциального внеземного разума в пределах нашей собственной галактики Млечный Путь. Такое внимание обусловлено тем, что радиоволны из внешних галактик часто смешиваются с фоновым шумом, что затрудняет выявление каких-либо значимых признаков связи.

"Мы ищем техносигнатуры – спектральные и временные особенности, соответствующие нашему пониманию технологии".

Исследование Тремблэя и Тингея было направлено на более чем 1300 галактик за пределами Млечного Пути, а широкопольная антенна Мерчисона была направлена на остаток сверхновой звезды Вела. Ученые отметили, что развитые цивилизации могут обладать способностью манипулировать своим галактическим окружением в огромных масштабах, потенциально испуская электромагнитное излучение в качестве побочного продукта своей деятельности.

Исследователи искали свидетельства существования "мегаструктур" или других искусственных сооружений, способных использовать энергию одной или даже нескольких звезд. Они ссылались на Шкалу Кардашева – концепцию, введенную Николаем Кардашевым в 1964 году, которая классифицирует цивилизации в зависимости от их способности использовать источники энергии.

Согласно шкале Кардашева, цивилизация типа I может использовать всю энергию, имеющуюся на ее родной планете. Цивилизация II типа, напротив, способна напрямую потреблять энергию целой звезды. Цивилизация типа III может захватить и использовать энергию целой галактики, включая звезды, черные дыры и другие высокоэнергетические явления. Некоторые исследователи даже предполагают цивилизацию IV типа, которая теоретически могла бы контролировать энергию в масштабах всей Вселенной, хотя это и не входило в первоначальную схему.

Основное внимание в данном исследовании было уделено обнаружению цивилизаций II и III типов, поскольку их энергопотребление, скорее всего, приводит к достаточно интенсивным электромагнитным излучениям, чтобы их можно было наблюдать с помощью земных телескопов. Примечательно, что данное исследование представляет собой первый в истории низкочастотный поиск внегалактических технопризнаков, что является пионерской работой в данной области. Однако, как и ожидалось, никаких окончательных признаков внеземных технологий пока не обнаружено.