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Kachka
Исследователи начали искать внеземные цивилизации II и III типа вне Млечного Пути
Первое исследование увенчалось ничем.

Радиоволны, исходящие от далеких галактик, обычно слишком слабы, чтобы дать существенные данные для потенциальных космических наблюдений. Однако если продвинутая инопланетная цивилизация использует энергию в огромных масштабах, воздействие может быть достаточно значительным, чтобы затронуть всю галактику, что приведет к появлению заметных сигналов.

В недавнем исследовании радиоастроном Ченоа Тремблей из Института SETI и астрофизик Стивен Тингей из Международного центра радиоастрономических исследований использовали мощный наземный массив для низкочастотных радионаблюдений в поисках признаков жизни за пределами Млечного Пути. Их исследования были направлены на выявление "техносигнатур" – сигналов, которые могут указывать на наличие развитых внеземных технологий в отдаленных регионах космоса.

SETI и подобные научные инициативы обычно сосредоточены на обнаружении потенциального внеземного разума в пределах нашей собственной галактики Млечный Путь. Такое внимание обусловлено тем, что радиоволны из внешних галактик часто смешиваются с фоновым шумом, что затрудняет выявление каких-либо значимых признаков связи.

"Мы ищем техносигнатуры – спектральные и временные особенности, соответствующие нашему пониманию технологии".

Исследование Тремблэя и Тингея было направлено на более чем 1300 галактик за пределами Млечного Пути, а широкопольная антенна Мерчисона была направлена на остаток сверхновой звезды Вела. Ученые отметили, что развитые цивилизации могут обладать способностью манипулировать своим галактическим окружением в огромных масштабах, потенциально испуская электромагнитное излучение в качестве побочного продукта своей деятельности.

Исследователи искали свидетельства существования "мегаструктур" или других искусственных сооружений, способных использовать энергию одной или даже нескольких звезд. Они ссылались на Шкалу Кардашева – концепцию, введенную Николаем Кардашевым в 1964 году, которая классифицирует цивилизации в зависимости от их способности использовать источники энергии.

Согласно шкале Кардашева, цивилизация типа I может использовать всю энергию, имеющуюся на ее родной планете. Цивилизация II типа, напротив, способна напрямую потреблять энергию целой звезды. Цивилизация типа III может захватить и использовать энергию целой галактики, включая звезды, черные дыры и другие высокоэнергетические явления. Некоторые исследователи даже предполагают цивилизацию IV типа, которая теоретически могла бы контролировать энергию в масштабах всей Вселенной, хотя это и не входило в первоначальную схему.

Основное внимание в данном исследовании было уделено обнаружению цивилизаций II и III типов, поскольку их энергопотребление, скорее всего, приводит к достаточно интенсивным электромагнитным излучениям, чтобы их можно было наблюдать с помощью земных телескопов. Примечательно, что данное исследование представляет собой первый в истории низкочастотный поиск внегалактических технопризнаков, что является пионерской работой в данной области. Однако, как и ожидалось, никаких окончательных признаков внеземных технологий пока не обнаружено.

#космос #млечный путь #галактики #инопланетная жизнь #инопланетные цивилизации
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