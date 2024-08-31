В своё время он стал настоящим прорывом в мире технологий.

31 августа 1999 года NVIDIA представила GeForce 256, а 11 октября того же года состоялся релиз. Этот продукт, рекламируемый как "первый в мире GPU", существенным образом изменил представление о технологиях. Термин GPU, или Graphics Processing Unit, означает процессор в графической карте – концепция, которая с тех пор расширилась до целых кластеров серверов, что особенно понравилось генеральному директору NVIDIA Дженсену Хуангу.

GeForce 256 стал революционным благодаря интеграции функций трансформации и освещения (T&L) непосредственно в GPU. До этой инновации подобные вычисления либо выполнялись CPU, либо требовали специального оборудования. Встроив T&L в видеокарты, NVIDIA смогла снизить затраты и одновременно повысить производительность, опередив традиционные 3D-ускорители. Это архитектурное достижение дало NVIDIA конкурентное преимущество, особенно с программным обеспечением, оптимизированным для использования этой новой технологии.

На момент выхода GeForce 256 NVIDIA противостояла 35 конкурентам, как отметил соучредитель Крис Малаховски в 2008 году. Хотя некоторые из этих компаний были приобретены NVIDIA или отошли на второй план, AMD остается единственным значимым представителем той эпохи. Сегодня рынок GPU более разнообразен: Intel, AMD, Qualcomm и NVIDIA стремятся разработать самые передовые архитектуры для различных приложений. Однако в топовом сегменте NVIDIA продолжает лидировать.

С момента дебюта GeForce 256 графические процессоры претерпели значительную эволюцию. Современные видеокарты оснащены мощным оборудованием для кодирования видео, специализированными блоками трассировки лучей и тензорными ядрами. Эти достижения сделали их незаменимыми во многих областях, включая игры, профессиональную визуализацию, рендеринг, облачный стриминг, вычисления, криптовалюту и развивающуюся область генеративного ИИ.

Оригинальный GeForce 256 поставлялся с памятью SDR, но позже был обновлен для поддержки DDR. За последние 25 лет количество транзисторов в графических процессорах увеличилось в 3300 раз, а объем памяти–- в 768 000 раз.