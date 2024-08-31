Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kachka
Сегодня свою 25-ую годовщину отмечает первый в мире GPU – NVIDIA GeForce 256
В своё время он стал настоящим прорывом в мире технологий.

31 августа 1999 года NVIDIA представила GeForce 256, а 11 октября того же года состоялся релиз. Этот продукт, рекламируемый как "первый в мире GPU", существенным образом изменил представление о технологиях. Термин GPU, или Graphics Processing Unit, означает процессор в графической карте – концепция, которая с тех пор расширилась до целых кластеров серверов, что особенно понравилось генеральному директору NVIDIA Дженсену Хуангу.

GeForce 256 стал революционным благодаря интеграции функций трансформации и освещения (T&L) непосредственно в GPU. До этой инновации подобные вычисления либо выполнялись CPU, либо требовали специального оборудования. Встроив T&L в видеокарты, NVIDIA смогла снизить затраты и одновременно повысить производительность, опередив традиционные 3D-ускорители. Это архитектурное достижение дало NVIDIA конкурентное преимущество, особенно с программным обеспечением, оптимизированным для использования этой новой технологии.

На момент выхода GeForce 256 NVIDIA противостояла 35 конкурентам, как отметил соучредитель Крис Малаховски в 2008 году. Хотя некоторые из этих компаний были приобретены NVIDIA или отошли на второй план, AMD остается единственным значимым представителем той эпохи. Сегодня рынок GPU более разнообразен: Intel, AMD, Qualcomm и NVIDIA стремятся разработать самые передовые архитектуры для различных приложений. Однако в топовом сегменте NVIDIA продолжает лидировать.

С момента дебюта GeForce 256 графические процессоры претерпели значительную эволюцию. Современные видеокарты оснащены мощным оборудованием для кодирования видео, специализированными блоками трассировки лучей и тензорными ядрами. Эти достижения сделали их незаменимыми во многих областях, включая игры, профессиональную визуализацию, рендеринг, облачный стриминг, вычисления, криптовалюту и развивающуюся область генеративного ИИ.

Оригинальный GeForce 256 поставлялся с памятью SDR, но позже был обновлен для поддержки DDR. За последние 25 лет количество транзисторов в графических процессорах увеличилось в 3300 раз, а объем памяти–- в 768 000 раз.

#amd #nvidia #видеокарты #gpu #geforce 256
+
Написать комментарий (0)
Флагманской видеокартой нового поколения AMD может стать RX 8700 XT с 16Gb памяти
Младший графический процессор будущей линейки AMD заметили в Сети — это Navi 44 XL
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На берегу Черного моря построят 7-километровый тоннель
1
Cовременным AAA-играм начинает не хватать 16 ГБ VRAM, даже для разрешения 1080p
48
В Китае, после банкротства стартапов, тысячи электромобилей перестают работать
6
GTA 6 может установить новый стандарт цен на игры
2
Microsoft выпустила обновление KB5041582 для Windows 10 со множеством исправлений
+
Toyota представила 2,0-литровый двигатель с турбонаддувом мощностью 600 лошадиных сил
+
Tesla готовит к анонсу обновлённый вариант Model Y, который выйдет в следующем году
+
Голливуд добился закрытия серверов самого крупного пиратского онлайн-кинотеатра в мире
1
Warner Bros. Entertainment разрабатывает новую игру по мотивам фильма Мэтта Ривза «Бэтмен»
+
Флагман Radeon RX 8000 сможет составить конкуренцию максимум GeForce RTX 5070
6
Стали известны характеристики GoPro Hero 13 Black
1
Ученые успешно соединили дерево и пластик без использования шурупов и клея
+
США закупят дроны-камикадзе Switchblade 300 и 600 на сумму 990 миллионов долларов
2
Депутат Безуглая: украинский истребитель F-16 уничтожила зенитная ракета ЗРК Patriot
5
Макрон заявил, что не знал о приезде Павла Дурова во Францию, даже после его ареста
1
Китайские авто с пробегом стремительно набирают популярность в России, внедорожник Geely Monjaro покупают чаще всего
6
«Искандер-М» сорвал джекпот в Сумской области, уничтожив 16 единиц военной техники ВСУ
4
Видеокарты AMD RDNA 4 будут позиционироваться также, как видеокарты RDNA 1-го поколения
1
Новое крыло китайских ученых может решить самую большую проблему сверхзвуковых самолетов
+
Власти Нидерландов запретят ASML обслуживать машины для выпуска чипов в Китае
3

Популярные статьи

Мистические фильмы эпохи VHS
10
Мой опыт установки Windows 11 программой Dism++
12
Что можно выгодно купить на Мегамаркете — раздача промокодов
19
На что обращать внимание при выборе смартфона Xiaomi, и почему важен год выпуска и поддержка HyperOS
1
Урсула фон дер Ляйен готовит ЕС к прямому конфликту с Россией
14
Собираем оптимальный игровой компьютер в ожидании роста цен на электронику осенью 2024 года
9
Суета в рядах поклонников Xbox - Microsoft блокирует покупки из неправильных регионов.
4
Notion – что такое и чем удобен
6
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Август)
15
Собираем мощный игровой ПК для себя любимого всего за 83 рубля в день в пересчёте на 4 года
5

Сейчас обсуждают

Gamandril
18:43
Как будто видеокарты исчезнут из продажи. Просто если это в основном переходное поколение это лишь обновление средней линейки будет. Нвидия просто поджала под себя заказы на самую быструю память и до ...
Младший графический процессор будущей линейки AMD заметили в Сети — это Navi 44 XL
VAKT
18:42
метал стил продали индусам, а деньги от продажи прожрали за неполных три года - так сказал Ющенко. Это при том, что предприятие было весьма прибыльным.
С потерей Покровска Украина может остаться без лития и практически без угля
REY_B_
18:40
Ну так, их "наука" известна - "Если корова не приносит ожидаемой выгоды, значит её надо поменьше кормить и побольше доить. А мычать будет, то по вымени ногами напинать"
Правительство и Центробанк готовят план по борьбе с инфляцией и мерам по остановке роста цен
Максим Сидоров
18:38
Да, кстати, только ради комментов и открываю посмотреть. Статью даже не читаю.
Собираем мощный игровой ПК для себя любимого всего за 83 рубля в день в пересчёте на 4 года
REY_B_
18:38
А что, в Стране проблема производственных линий понаделать? Ах да, некому....
Стекольные заводы не могут обеспечить производителей пива и сидра бутылками 0,5 л типа «Варшава»
Колючка
18:34
Задача писуна - спровоцировать тебя на комменты и просмотры, а не донести Правду.
Собираем мощный игровой ПК для себя любимого всего за 83 рубля в день в пересчёте на 4 года
ЧatoБoт
18:32
GSC заявляет, что в сюжете S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет громкой агрессии в сторону России
Игорь Владимирович
18:32
Да уж, подобные "статьи" на оверах уже невозможно читать. Крайне дилетантские и безграмотные. Плохо, очень плохо. У автора познания в компьютерных комплектующих как у улитки. Никто в здравом уме подоб...
Собираем мощный игровой ПК для себя любимого всего за 83 рубля в день в пересчёте на 4 года
VAKT
18:31
и видимо поэтому именно на украине запретили русский язык, книги, музыку, радио и телепередачи ну поори как раньше - или уже тебе не весело ?
GSC заявляет, что в сюжете S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет громкой агрессии в сторону России
FelsheR-BANz
18:29
Нет, СССР развалила измена Горбачева и его окружения. Следствием которого воспользовались западные доброжелатели по проверенной стандартной схеме. Народ был за сохранение Союза. Но его никто не спраши...
С потерей Покровска Украина может остаться без лития и практически без угля
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем