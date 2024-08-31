Она попадет в средний сегмент по ценам.

Мир технологий полнился новыми слухами, на этот раз связанными с долгожданной архитектурой RDNA4 от AMD. Если последние утечки достоверны, энтузиастам есть чего ждать.

Согласно недавней информации от авторитетного источника аппаратного обеспечения Golden Pig Upgrade, флагманом серии Radeon RX 8000 вполне может стать RX 8700 XT. Это согласуется с позиционированием продуктов RDNA1, где на вершине топового сегмента также стояла карта 8700.

Еще больше подогревает ажиотаж отдельная утечка из Geekbench, в которой подробно описаны некоторые спецификации RX 8700 XT: 56 вычислительных блоков, 3 584 потоковых процессора, тактовая частота 2 101 МГц и 16Gb VRAM, вероятно, с использованием памяти GDDR6.

Частота и детализация этих утечек позволяют предположить, что запуск RDNA4 уже близок. Согласно недавнему отчету, Navi 48, флагман серии, должен дебютировать на выставке CES 2025, а Navi 44 – во втором квартале 2025 года. Примечательно, что RX 8700 XT, несмотря на то, что является самой мощной из предстоящих моделей, будет позиционироваться в среднем сегменте, предлагая сбалансированное сочетание производительности и стоимости.