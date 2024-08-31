До выхода игры еще, тем не менее, годы.

У поклонников CD Projekt есть повод для оптимизма, поскольку долгожданное появление следующей части серии The Witcher приближается. CD Projekt официально объявила о том, что этап предпроизводства грядущей игры практически завершен, что свидетельствует о скором начале полномасштабной разработки.

В недавнем заявлении Михаила Новаковски, исполнительного директора CD Projekt, говорится, что команда разработчиков, работающая над проектом, приближается к критической отметке, которая завершит этап предпроизводства. Это значительный шаг вперед на пути создания игры.

Ранее в марте этого года CD Projekt сообщила, что собрала «крепкую» команду из более чем 400 разработчиков для начала предпроизводственных работ над The Witcher 4. К маю компания сделала еще один шаг в своем производственном процессе, официально завершив разработку Cyberpunk 2077, более чем через три года после ее выхода. Это позволило команде переключить внимание на другие проекты, включая и этот.

В июле Павел Саско, помощник игрового директора, предоставил дополнительные сведения, заявив, что The Witcher 4 – самый продвинутый из всех проектов, над которыми сейчас работает CD Projekt.