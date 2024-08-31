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Kachka
Представлен самый быстрый пуленепробиваемый автомобиль в мире - разгон до 100 км/ч за 1,9 сек
Базовая стоимость заявлена на уровне 425 000 долларов.

Массивные бронированные грузовики, часто используемые для перевозки ценных грузов или VIP-персон, – обычное явление на дорогах. Несмотря на то, что эти машины созданы для того, чтобы выдерживать серьезные атаки, они не отличаются скоростью и маневренностью. Как правило, по своим оборонительным возможностям они напоминают танки, но их аэродинамика сродни кирпичной, а разгон вялый. Для тех, кто хочет найти более скромную, но столь же грозную альтернативу, новый бронированный автомобиль Lucid Air Sapphire представляет собой заманчивый вариант.

Начиная с технических характеристик, стандартный Lucid Air Sapphire может похвастаться впечатляющей мощностью в 1234 лошадиные силы. Она выражается в стремительном разгоне от 0 до 100 км/ч всего за 1,89 секунды, максимальной скорости 400 км/ч и запасе хода в 680 км/ч на одной зарядке. Бронированный вариант сохраняет большую часть этих характеристик, несмотря на дополнительный вес защитных элементов. По словам разработчиков, данная модель теперь носит титул самого быстрого броневика в мире.

Что касается защиты, то Lucid Air Sapphire оснащен легкими баллистическими стеклами, способными выдержать попадание патронов калибра .44 Magnum. Эти стекла дополнены композитной броней, которая в десять раз прочнее баллистической стали и при этом весит в разы меньше. Однако броня – это только начало.

Понимая, что физической защиты недостаточно во всех сценариях, US Armor Group оснастила Air Sapphire целым рядом передовых средств защиты. Автомобиль имеет «непробиваемую» систему Wi-Fi, обеспечивающую защиту конфиденциальных данных, а также систему обнаружения угроз, способную выявить потенциальную опасность поблизости.

Кроме того, ряд дополнительных опций может еще больше усилить защитные возможности автомобиля. Среди них – встроенные дозаторы для перцовых баллончиков, электрифицированные дверные ручки, способные обезвредить нападающих, защита от ядовитого газа и скрытые пистолетные порты для ответного огня в случае необходимости. Для тех, кто хочет подготовиться к самым серьезным угрозам, автомобиль может быть дооснащен броней, способной противостоять гранатам и другим взрывчатым веществам.

Естественно, за такой уровень безопасности и роскоши приходится платить немалую цену. Стоимость бронированного автомобиля Lucid Air Sapphire составляет от 425 000 долларов, и это еще до установки дополнительных элементов защиты.

#автомобили #машины
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