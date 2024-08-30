Опасения высказывают и по поводу системы GPS.

Представители разведки НАТО высказывают опасения по поводу уязвимости критически важных сервисов, таких как интернет и Глобальная система позиционирования (GPS), перед лицом потенциальных сбоев со стороны РФ. Аналитики предполагают, что Россия якобы уже разработала и продолжает совершенствовать стратегии, направленные на нарушение работы этих сетей, представляя собой значительную угрозу для международной стабильности.

Сообщается, что последние якобы разведданные свидетельствуют о том, что в РФ тщательно изучают подводные оптоволоконные кабели, которые способствуют передаче данных между континентами. Представители НАТО предполагают, что Россия, возможно, уже осуществила небольшие атаки на телекоммуникационные и GPS-сети, которые могут стать предвестниками более масштабных операций.

Повреждение подводного кабеля в Балтийском море в 2023 году, которое нарушило телекоммуникации между Швецией и Эстонией, еще больше усилило эти опасения. Хотя Россия отрицает свою причастность, шведские официальные лица объяснили повреждение "внешним воздействием или вмешательством".

Кроме того, появились обвинения в связи с недавней атакой на навигационные системы GPS, в результате которой в апреле на целый месяц было прервано авиасообщение между Хельсинки (Финляндия) и Тарту (Эстония).

В мире, который становится все более взаимосвязанным, невозможно переоценить важность подводных телекоммуникационных кабелей, ведь они отвечают за передачу 95% международных данных, что делает их критически важными для глобальной коммуникации и торговли.

Стоит отметить, что официальных обвинений в сторону России по данному поводу от стран Запада пока не поступало.