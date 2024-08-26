Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kachka
Через два месяца биткоин может превысить исторический максимум цены
Монете уже давно предрекают стоимость в 100 000 долларов.

Путешествие биткоина в этом году было просто поразительным. Несмотря на непрекращающееся давление продаж с разных сторон, включая Grayscale Bitcoin Trust ETF, совместную ликвидацию около 60 000 BTC правительствами Германии и США, выплату более 100 000 BTC кредиторам Mt. Gox и дополнительные выплаты, связанные с крахом Celsius, Gemini и Genesis Trading, биткоин остается непоколебимым, торгуясь вблизи отметки 64 000 долларов. По мере приближения октября – исторически сильного месяца для монеты, – ожидание новых максимумов становится все более очевидным.

Важно отметить, что многие "медвежьи" силы, оказывавшие давление на биткоин, начинают ослабевать. Фонд Grayscale Bitcoin Trust ETF, который когда-то мог существенно влиять на цену актива, сократил свои бумаги наполовину, что уменьшает его способность единолично направлять криптовалюту по желаемой траектории.

Аналогичным образом, скоординированная ликвидация правительствами Германии и США не смогла нарушить среднесрочные "бычьи" перспективы биткоина. Хотя по состоянию на конец июля правительство США все еще владеет примерно 200 000 BTC, есть один поворот, который может изменить ситуацию. Бывший президент Дональд Трамп пообещал использовать эти средства для создания стратегического резерва биткоинов, если он получит президентское кресло в ноябре.

Решающим фактором в смягчении совокупного давления продаж стали потовые биткоин-фонды ETF. В них сейчас находится почти 1 миллион BTC, что отражает растущее институциональное принятие первой криптовалюты.

С учетом того, что октябрь всегда был исторически благоприятным для биткоина месяцем, вероятность достижения новых максимумов кажется более вероятной, чем дальнейшее падение.

#криптовалюты #биткоин #bitcoin #btc
+
Написать комментарий (0)
Эксперты Cado Security обнаружили новую программу для кражи данных на Apple macOS
Мемкоин Crypto All-Stars привлекла более $650 000 в первую неделю предварительной продажи
Федеральный суд Австралии вынес обвинение по иску ASIC против Bit Trade, оператора биржи Kraken
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Санкции не помешали Минпромторгу приобрести в Европе две установки для монтажа компонентов на платы
3
Microsoft переименовывает Copilot
3
В Москве стремительно растут объёмы промышленного производства
6
Возвращением астронавтов, "застрявших" на орбитальной станции, займётся компания SpaceX
1
Суперкулер Noctua NH-D15 G2 оказался всего на 6,7% эффективнее простого кулера с 4-мя теплотрубками
12
Новый драйвер для китайских видеокарт Moore Threads S80 в 3 раза повышает FPS в Black Myth: Wukong
+
В Санкт-Петербурге введён в эксплуатацию станок-гигант для атомной промышленности
1
Бывшие сотрудники OpenAI о катастрофических последствиях нерегулируемого ИИ
1
Владелец сети игровых клубов понёс существенные потери из-за проблем с процессорами Raptor Lake
4
Google объединила все свои популярные онлайн-сервисы для работы в единое приложение Essentials для Windows
2
В России собираются взимать плату за использование Windows и другого иностранного ПО
14
Xiaomi выпустило очередное обновление для POCO X5 Pro
3
РОСНАНО запускает серийное производство самых мощных экзоскелетов, не имеющих аналогов в России
4
Одна видеокарта NVIDIA RTX 3090 может поддерживать работу чат-бота с ИИ для 1000 пользователей
2
ВКС России уничтожили ключевой логистический узел на территории Сумской области
+
Samsung Galaxy A53 5G обновлен августовским патчем безопасности
+
Xiaomi выпускает беспроводной пылесос Mijia Cordless Vacuum Cleaner 3C с временем работы 60 минут
+
Роскомнадзор внес Steam в реестр запрещенных сайтов
9
Reddit удаляет новости об успехе Black Myth: Wukong
5
ВС РФ начали штурм Карловки
+

Популярные статьи

Почему я выбросил все светодиодные лампы и перешел на обычные лампы накаливания
163
О Doom 2016 - самой оптимизированной игре за последние 10 лет
52
Пять причин купить Sony PlayStation 4 Slim в августе 2024 года
8
Итоги гоночного уик-энда 24-25 августа
+
Разгоняем AMD A10-6700 и разбираем ролик "Ремонтяша"
5
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 и сравниваю с Chimbalix 24.3
13
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Август)
4
Графический планшет как альтернатива мышке
40
Путь Капитана Америки в комиксах
3

Сейчас обсуждают

Дарья Одежкина
10:37
На вас свиней уже давно плевать, хоть выжженую землю Вова там по всей скакуасии устроит, всем уже давно плевать
iPhone 16 Pro Max может стать самым продаваемым iPhone
OgoGoLog
10:35
На фоне сегодняшнего прямого удара беспилотником по высотке в Саратове. Жаль что только одна Геранька, а не целый букет.
iPhone 16 Pro Max может стать самым продаваемым iPhone
DIP48
10:34
Заказчик преступления выразил озабоченность ? Оригинально. Ватикан еще со средневековья пытался ликвидировать Православие как мог. Вместе с поляками и немцами. Еще Александр Невский бил немецких ново...
Папа Римский выразил обеспокоенность насчёт запрета УПЦ МП на территории Украины
Alex TOPMAN
10:34
Как ты тонко и ловко разделил всё на тех, кто вставляет и тех, кому вставляют. )))
В России до 2042 года построят 11 новых атомных станций: планы и регионы
OgoGoLog
10:34
Ну им ещё долететь нужно. Даже с крымскими целями ATACMS не особо справляются. А туда их уже год пускают. Очередная молельная вундервафля? Топой ножкой подсвинок, но эту неделю твои соотечественники п...
iPhone 16 Pro Max может стать самым продаваемым iPhone
ЮРА ОНИЩЕНКО
10:32
Этим чертям уже плевать на всë
Папа Римский выразил обеспокоенность насчёт запрета УПЦ МП на территории Украины
OgoGoLog
10:31
Модель по сталкеру выйдет, когда 5070 уже устареет?
MSI готовит специальное издание видеокарты RTX 4070 Ti SUPER S.T.A.L.K.E.R. 2 Edition
Николай Владимирович
10:27
Наверное дело в том, что наши военные и военкоры на СВО тоже используют телегу и им очень хотелось бы почитать переписку.
Telegram отреагировал на арест Павла Дурова
ЧatoБoт
10:26
iPhone 16 Pro Max может стать самым продаваемым iPhone
ЧatoБoт
10:24
Пока идет ракетизация укропов, нашими войсками зачищено Калиново и фиксируется выход первых передовых групп к Карловской трассе. https://t.me/beard_tim/19580
iPhone 16 Pro Max может стать самым продаваемым iPhone
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем