Монете уже давно предрекают стоимость в 100 000 долларов.

Путешествие биткоина в этом году было просто поразительным. Несмотря на непрекращающееся давление продаж с разных сторон, включая Grayscale Bitcoin Trust ETF, совместную ликвидацию около 60 000 BTC правительствами Германии и США, выплату более 100 000 BTC кредиторам Mt. Gox и дополнительные выплаты, связанные с крахом Celsius, Gemini и Genesis Trading, биткоин остается непоколебимым, торгуясь вблизи отметки 64 000 долларов. По мере приближения октября – исторически сильного месяца для монеты, – ожидание новых максимумов становится все более очевидным.

Важно отметить, что многие "медвежьи" силы, оказывавшие давление на биткоин, начинают ослабевать. Фонд Grayscale Bitcoin Trust ETF, который когда-то мог существенно влиять на цену актива, сократил свои бумаги наполовину, что уменьшает его способность единолично направлять криптовалюту по желаемой траектории.

Аналогичным образом, скоординированная ликвидация правительствами Германии и США не смогла нарушить среднесрочные "бычьи" перспективы биткоина. Хотя по состоянию на конец июля правительство США все еще владеет примерно 200 000 BTC, есть один поворот, который может изменить ситуацию. Бывший президент Дональд Трамп пообещал использовать эти средства для создания стратегического резерва биткоинов, если он получит президентское кресло в ноябре.

Решающим фактором в смягчении совокупного давления продаж стали потовые биткоин-фонды ETF. В них сейчас находится почти 1 миллион BTC, что отражает растущее институциональное принятие первой криптовалюты.

С учетом того, что октябрь всегда был исторически благоприятным для биткоина месяцем, вероятность достижения новых максимумов кажется более вероятной, чем дальнейшее падение.