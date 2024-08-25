Его "встретили" в аэропорту Ле Бурже.

Павел Дуров, миллиардер, родившийся в Петербурге, и основавший сервис зашифрованных сообщений Telegram, был вчера вечером задержан во Франции. В отношении 39-летнего бизнесмена был выдан ордер на обыск.

По прибытии на французскую землю Дуров был незамедлительно арестован. Инцидент произошел в аэропорту Ле Бурже, что подтвердили источники, близкие к расследованию, и о чем первоначально рассказали телеканалы TF1 и BFMTV.

Дуров, генеральный директор Telegram, уже некоторое время находится под пристальным вниманием французских властей. Причина в том, что его зашифрованная платформа якобы стала прибежищем для незаконной деятельности, включая отмывание денег, торговлю наркотическими изделиями и обмен запрещенным контентом. Следователи утверждают, что неспособность Дурова обеспечить надлежащую модерацию на платформе уличает его в этих преступлениях.

Сотрудники Национального управления по борьбе с мошенничеством, действующие под руководством французской таможни, официально заключили Дурова под стражу. Он прибыл во Францию из Азербайджана.

В течение некоторого времени Дуров избегал регулярных визитов во Францию и Европу, вероятно, из-за ожидаемого ордера на обыск. Вместо этого он проводил большую часть времени в Объединенных Арабских Эмиратах, бывших советских республиках и Южной Америке.