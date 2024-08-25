Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kachka
Павел Дуров был заключен под стражу во Франции
Его "встретили" в аэропорту Ле Бурже.

Павел Дуров, миллиардер, родившийся в Петербурге, и основавший сервис зашифрованных сообщений Telegram, был вчера вечером задержан во Франции. В отношении 39-летнего бизнесмена был выдан ордер на обыск.

По прибытии на французскую землю Дуров был незамедлительно арестован. Инцидент произошел в аэропорту Ле Бурже, что подтвердили источники, близкие к расследованию, и о чем первоначально рассказали телеканалы TF1 и BFMTV.

Дуров, генеральный директор Telegram, уже некоторое время находится под пристальным вниманием французских властей. Причина в том, что его зашифрованная платформа якобы стала прибежищем для незаконной деятельности, включая отмывание денег, торговлю наркотическими изделиями и обмен запрещенным контентом. Следователи утверждают, что неспособность Дурова обеспечить надлежащую модерацию на платформе уличает его в этих преступлениях.

Сотрудники Национального управления по борьбе с мошенничеством, действующие под руководством французской таможни, официально заключили Дурова под стражу. Он прибыл во Францию из Азербайджана.

В течение некоторого времени Дуров избегал регулярных визитов во Францию и Европу, вероятно, из-за ожидаемого ордера на обыск. Вместо этого он проводил большую часть времени в Объединенных Арабских Эмиратах, бывших советских республиках и Южной Америке.

#франция #telegram #социальные сети #павел дуров
+
Написать комментарий (0)
Во Франции арестован основатель VK и Telegram Павел Дуров, ему грозит до 20 лет тюрьмы
Павел Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже во Франции
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск: В течение следующих 10 лет миллионы людей начнут пользоваться имплантами Neuralink
3
Планы РФ выпустить 76 истребителей Су-57 до 2028 года могут быть перевыполнены на год раньше
3
Black Myth: Wukong протестировали с 10 популярными процессорами и видеокартой GeForce RTX 4090
9
Radeon RX 7900 XTX начинает уступать GeForce RTX 4060 в новых играх при включении трассировки лучей
66
В Steam на короткое время стали доступны бесплатно две высоко оцененные инди-игры
4
Соскин: Зеленский несет прямую ответственность за эскалацию конфликта с Россией
1
Новый складной смартфон от HONOR опробовали на прочность и влагостойкость
+
Материнские платы MSI X870 оснащены дополнительным 8-контактный разъёмом питания PCIe
+
Defense Priorities: население США устало от глобальных конфликтов и призывает к мирной политике
+
Суперкулер Noctua NH-D15 G2 оказался всего на 6,7% эффективнее простого кулера с 4-мя теплотрубками
4
MSI оснастит все платы X870E новым 8-контактным разъемом для видеокарт NVIDIA RTX 50
4
В России начали продавать WiFi-роутеры с заранее установленным VPN
+
Mercedes-Benz GenH2: грузовик на водороде начинает испытания в реальных условиях
+
Бен Кардин: США продолжат диалог с РФ как с ядерной державой
+
Realme GT 7 Pro получит дисплей BOE X2 и 3-кратный перископический зум-объектив LYT-600
4
Intel возвращается со вторым поколением видеокарт: Arc Battlemage «Xe2»
+
Опубликовано 9 минут геймплея духовного наследника Heroes III - Heroes of Might and Magic: Olden Era
1
По мнению французских экспертов, ВСУ удалось перехватить 49,5% российских ракет и беспилотников
3
В Москве стремительно растут объёмы промышленного производства
2
Honor Magic V3 выходит на мировой рынок
+

Популярные статьи

Почему я выбросил все светодиодные лампы и перешел на обычные лампы накаливания
31
О Doom 2016 - самой оптимизированной игре за последние 10 лет
27
Как правильно обустроить рабочее место современного геймера
5
Сборка ПК из очень устаревших комплектующих в 2024 году
32
Обходим западные санкции и получаем бесплатно The Callisto Protocol
13
Ryzen 7 9700X vs Ryzen 7 7700 – почему 15% разница почти незаметна в обычных играх
18
Разгоняем AMD A10-6700 и разбираем ролик "Ремонтяша"
2
Запись камеры, экрана и обработка видео встроенными средствами Windows
3
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Август)
4
11 исторических лидеров, которые находились у власти меньше всего времени
1

Сейчас обсуждают

Gamandril
02:09
Я тоже проходил эту болтанку. Но сравнивать старые планшеты с тяжелыми ручками не совсем корректно сегодня. Скорость сильно выросла, если планшет раскочегарить, точность тоже выросла, ручки стали легк...
Графический планшет как альтернатива мышке
Gamandril
02:09
Большая часть операций может и заточена под мышь, но это скучно. Не хватает чего-то аналогового и это как раз планшет. Мозгам легче - движения то все еще аналоговые. Добавив сюда жестовые действия мож...
Графический планшет как альтернатива мышке
Dimon1996
02:01
Украина выносит С300 только в путь, думаете Израиль не справится? :) Да и, как бы, поставлять террористам такое серьезное оружие, такая себе идея.
Планы РФ выпустить 76 истребителей Су-57 до 2028 года могут быть перевыполнены на год раньше
[Zero]
01:55
Я тоже юзаю лампы накаливания, но просто потому что светодиодные даже 2700-3000K мне кажутся слишком белыми. А электричество в РФ дешевое. Да и комп с RTX 4090 и кондиционер в любом случае куда больше...
Почему я выбросил все светодиодные лампы и перешел на обычные лампы накаливания
Иван Соколов
01:54
Какие-то слабые соперники где id cooling где Zalman с их флагманскими моделями под 300tdp
Суперкулер Noctua NH-D15 G2 оказался всего на 6,7% эффективнее простого кулера с 4-мя теплотрубками
Bamboliny
01:43
В конце 90-х проснулся интерес к Фотошопу, засел за его изучение и, естественно, графпланшет стал просто мечтой, имеющаяся оптическая мыша на тот момент не обладала хорошей точностью - а выбрать в маг...
Графический планшет как альтернатива мышке
Kira625
01:41
А я перешёл на свечи и лучину. Теперь горящую спичку безлунной ночью за 7 километров вижу. ;)
Почему я выбросил все светодиодные лампы и перешел на обычные лампы накаливания
kitava
01:38
Тогда телега станет просто никому не нужна. Я думаю Дуров это прекрасно понимает. Единственный его шанс это обмен.
Французские спецслужбы арестовали Павла Дурова за отказ передавать ключи шифрования Телеграм
a3000d
01:29
Я так понимаю автор вампир, раз ему ультрафиолет даже в мизерных дозах вреден. На улице не протянет и пары секунд поди, там же этого ультрафиолета киловатты за день набегают
Почему я выбросил все светодиодные лампы и перешел на обычные лампы накаливания
JM+
01:27
Безграмотный бред.
Почему я выбросил все светодиодные лампы и перешел на обычные лампы накаливания
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем