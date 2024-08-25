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Kachka
Астрофизики выдвинули новую гипотезу сигнала "Wow!" 50-летней давности
Они предполагают, что сигнал был продуктом космического хаоса

В 1977 году необычный радиосигнал из глубин космоса привлек внимание астрономов, возбудив интерес к возможности контакта с разумной внеземной жизнью. Это событие произошло, когда астроном Джерри Эман столкнулся с мощным всплеском радиоволн, продолжавшимся более минуты и зафиксированным за ночь телескопом "Большое ухо" Университета штата Огайо. Пораженный интенсивностью сигнала, Эман знаменито нацарапал "Wow!" рядом с распечатанными данными, что свидетельствует о его уверенности в открытии чего-то поистине удивительного.

Спекуляции вокруг сигнала были небезосновательны. Характеристики сигнала намекали на его неестественное происхождение, возможно, даже внеземное. В основе этого лежала теория, предложенная в 1959 году физиками Филипом Моррисоном и Джузеппе Коккони, которые предположили, что развитые инопланетные цивилизации могут использовать частоту 1420 мегагерц – соответствующую излучению атомов водорода – в качестве универсального межзвездного приветствия. Примечательно, что сигнал "Wow!" совпал с этой частотой, что еще больше подогрело догадки.

Однако спустя почти пять десятилетий сигнал остается загадкой. Для расшифровки его происхождения было предложено множество теорий, начиная от комет-изгоев и заканчивая непредсказуемым поведением далеких звезд. К сожалению, сигнал так и не был замечен, несмотря на активные попытки радиотелескопов по всему миру обнаружить его.

Недавно астрофизики Абель Мендес, Кевин Ортис Себаллос и Хорхе Зулуага выдвинули новую гипотезу. В опубликованной на прошлой неделе газете, не прошедшей рецензирование, они предполагают, что сигнал был продуктом космического хаоса. Согласно их теории, магнетар – чрезвычайно магнитный и сверхплотный звездный остаток – мог взаимодействовать с облаком холодного водородного газа, в результате чего оно испустило интенсивный сигнал, похожий на лазер луч, который можно было обнаружить на Земле и легко спутать с сообщением от инопланетных цивилизаций.

#космос #вселенная #планеты #магнетары
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