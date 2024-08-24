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Kachka
Производители материнских плат придумали, как легко извлекать видеокарту с помощью кнопки
Карта высовывается нажатием на специальную боковую кнопку.

Переход к более удобным в использовании слотам для видеокарт PCIe набирает обороты среди производителей материнских плат: традиционные защелки заменяются кнопками или даже полностью бесшовными механизмами, как у ASUS. Такая эволюция в дизайне упрощает зачастую громоздкий процесс извлечения видеокарт, что может быть особенно сложно в плотно набитых корпусах ПК.

По данным VideoCardz, новые материнские платы от ASUS и MSI, представленные недавно на выставке Gamescom, отличаются именно таким инновационным подходом к дизайну. Эти платы, поддерживающие грядущие продукты 800-й серии от AMD и Intel, являются частью более широкой тенденции, которая, вероятно, распространится и на других производителей, таких как ASRock, Biostar и Gigabyte.

Традиционная защелка, о которой идет речь, представляет собой небольшой зажим, расположенный в задней части слота PCIe. Эта защелка фиксирует видеокарту на месте, требуя ее освобождения, когда карту необходимо извлечь, например, при обновлении или плановом обслуживании. Хотя этот механизм обычно работает хорошо, он может быть проблематичным в случаях, когда пространство в корпусе ограничено.

В ситуациях, когда установлена большая видеокарта или громоздкий процессорный кулер, доступ к защелке может быть затруднен, а то и вовсе невозможен с помощью пальцев. Поэтому часто приходится прибегать к подручным средствам, таким как палочки для еды или, что менее разумно, отвертки, чтобы достать защелку и манипулировать ею. Такие методы могут быть неудобны и потенциально опасны, поскольку чреваты повреждением материнской платы или других компонентов.

Осознавая эти проблемы, производители материнских плат внедрили механизмы отпирания кнопок. Например, компания MSI реализовала эту функцию на своей материнской плате Intel Z890 MPG Edge. Кнопка, удобно расположенная на боковой стороне материнской платы, позволяет пользователям освободить защелку простым нажатием, что делает процесс гораздо более простым. Хотя подобные конструкции существуют уже давно, их применение становится все более распространенным только сейчас.

#видеокарты #материнские платы #компьютеры #корпуса #корпуса для пк
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