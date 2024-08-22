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Kachka
Второй пациент Neuralink с имплантированным чипом смог играть в Counter-Strike силой мысли
Имплант ему установили только месяц назад.

Второй пациент, получивший имплант интерфейса мозг-компьютер (BCI) от компании Neuralink, уже играет в Counter-Strike 2 (CS2), что стало важной вехой в развитии нейротехнологий. Алекс, страдающий от травмы спинного мозга, получил имплантат только в прошлом месяце. Примечательно, что он уже адаптировался к возможностям BCI, используя его не только в играх, но и в профессиональных приложениях, таких как программное обеспечение CAD. Конечная цель Алекса – добиться большей независимости, используя устройство Link для управления роботизированными руками и инвалидными креслами.

В видеоролике показано, как Алекс вместе со своими товарищами по команде CS2 без труда одолевает команду соперников. До имплантации Neuralink Алекс использовал в игре устройство под названием Quadstick. Quadstick – это вспомогательная технология, управляемая ртом, с датчиками давления при глотании и датчиком положения губ для нажатия. Несмотря на свою эффективность, этот инструмент был ограничен. В таких шутерах от первого лица, как CS2, обычно требуется два джойстика: один для передвижения, другой для прицеливания, чего Quadstick не мог в полной мере обеспечить.

С BCI Алекс ощутил значительное расширение возможностей управления. Он выразил свой восторг, сказав:

"Просто бегать вокруг так приятно, потому что я могу смотреть из стороны в сторону без каких-либо усилий. Это безумие, когда персонаж идёт туда, куда я думаю".

Помимо игр, Алекс также использует свой имплант Neuralink для конструкторской работы. Как бывший автотехник, Алекс продолжает применять свои навыки в этой области, разработав специальное крепление для своего зарядного устройства Neuralink, которое было напечатано на 3D-принтере и интегрировано в его систему. В блоге Neuralink размещено видео, демонстрирующее этот процесс и показывающее, как BCI повышает производительность Алекса.

#илон маск #чипы #neuralink #мозговые импланты #мозговые чипы #мозговые имплантаты
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Пациент Neuralink с мозговым имплантатом может играть в Counter-Strike
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