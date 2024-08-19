Внедрение этих технологий планируется осуществить до 2036 года.

Министерство транспорта США (DoT) представило комплексную общенациональную инициативу по безопасности дорожного движения, направленную на обеспечение связи между транспортными средствами. Цель агентства – использовать технологию vehicle-to-everything (V2X) в рамках амбициозной задачи по снижению смертности на дорогах до нуля. По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения, в прошлом году в США в результате автомобильных аварий погибло 40 990 человек.

Технология V2X обеспечивает связь между автомобилями, а также с пешеходами, велосипедистами и окружающей инфраструктурой. Эта система позволяет транспортным средствам обмениваться важными данными, такими как скорость, местоположение и дорожные условия, даже в сложных условиях с плохой видимостью, например, в густом тумане или на крутых поворотах.

Общенациональное развертывание V2X потребует сложной сети мобильных, автомобильных и придорожных технологий, которые смогут безопасно обмениваться данными, обеспечивая защиту персональных данных, как указано в Национальном плане развертывания V2. Агентство подчеркнуло, что небольшие внедрения по всей стране уже продемонстрировали значительные преимущества в плане безопасности. Сторонники технологии утверждают, что V2X может предотвратить сотни тысяч столкновений и снизить тяжесть тех, которые все же происходят, благодаря снижению скорости удара.

План DoT рассчитан до 2036 года, и к этому времени агентство намерено полностью развернуть технологию в Национальной системе автомобильных дорог. План нацелен на 75 крупнейших мегаполисов, на 85% сигнальных перекрестков с поддержкой V2X, а также на не менее 20 моделей автомобилей, оснащенных данной функцией.