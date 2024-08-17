Однако особого ущерба пока что атаки не нанесли.

Крупная фишинговая кампания, которая, по мнению ФБР, связана с Ираном, была нацелена на ключевых фигур в лагерях Трампа и Харрис, борющихся за пост президента США в конце этого года. По сообщению The Washington Post, злоумышленники пытались атаковать нескольких советников из кампаний Байдена-Харрис и Трампа, но в качестве одной из целей была названа старший советник Трампа Сьюзи Уайлс.

Федеральные агенты в сотрудничестве с компаниями Microsoft и Google начали расследование по поводу фишинговых писем в июне, после того как их получили сотрудники кандидатов в президенты. Позже компания Google опубликовала отчет, в котором говорится, что поддерживаемая иранским правительством хакерская группировка, известная как APT42, уже несколько лет атакует высокопоставленных лиц в Израиле и США. В отчете также подтверждается, что группа анализа угроз Google продолжает наблюдать безуспешные попытки APT42 скомпрометировать личные аккаунты лиц, связанных с президентом Байденом, вице-президентом Харрис и бывшим президентом Трампом, включая действующих и бывших государственных чиновников и соратников по избирательной кампании.

ФБР сообщило, что Роджер Стоун, неофициальный советник Трампа, стал жертвой фишинговых писем, разосланных иранскими хакерами. В результате злоумышленники получили контроль над его аккаунтом и использовали его для рассылки фишинговых сообщений другим контактам.

В прошлом американские чиновники уже обвиняли Иран в распространении дезинформации во время президентских выборов 2020 года в США. Несмотря на это, США до сих пор не считают Иран серьезной киберугрозой. По данным The Washington Post, чиновников больше беспокоит возможность более изощренных атак со стороны Китая, которые не так легко обнаружить.