Учитывая сборы GTA 5, цифра кажется вполне оправданной.

Предвкушение, связанное с трейлером GTA 6, вышедшим в декабре прошлого года, было ощутимым, и в итоге он оставил много впечатлений. Несмотря на волнение, в трейлере не было ничего такого, что не попало бы в утечки или не было бы легко предсказано – например, ожидаемо потрясающая графика.

За последние несколько месяцев утечки оказались довольно надежными, и такие ключевые детали, как два главных героя и сеттинг Vice City, были известны заранее. Эти точные прогнозы во многом стали следствием нашумевшего взлома Rockstar, который также намекнул на невероятную стоимость разработки игры – 2 млрд долларов.

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Хотя Rockstar Games и ее материнская компания Take-Two Interactive вряд ли подтвердят эту цифру, она сильно превосходит 265 млн долларов, потраченных на разработку GTA 5.

Если оценка в 2 млрд долларов окажется точной, это сделает GTA 6 самой дорогой игрой в истории. Для сравнения, недавние высокобюджетные игры вроде Spider-Man 2, по слухам, обошлись более чем в 300 млн долларов. Однако, учитывая, что GTA 6 – это и продолжение самой коммерчески успешной видеоигры всех времен, и игра-сервис, такой астрономический ценник кажется почти оправданным. В конце концов, GTA 5, как известно, собрала 1 млрд долларов всего за три дня после выхода.

Из недавних утечек также следует, что разработка началась в 2014 году, и что второй трейлер ожидается в конце этого года. Кроме того, по слухам, карта игры будет в два раза больше, чем в GTA 5, и со временем расширится за счет новых DLC. По слухам, на старте в игре будет три крупных города, четыре города поменьше и три острова, вдохновленные Кубой и Багамами.