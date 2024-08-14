Даже если он получит современный чип, этого может не хватить для Apple Intelligence.

Как известно, доступность продвинутой функции Apple Intelligence на конкретных устройствах зависит от двух ключевых факторов: объема оперативной памяти и возможностей нейронного движка. Это объясняет, почему набор функций генеративного ИИ от Apple изначально будет доступен только в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Обе модели оснащены 8Gb оперативной памяти и чипом A17 Pro, что выгодно отличает их от других смартфонов. Ранее предполагалось, что грядущий бюджетный iPhone SE 4 также может быть включен в эту линейку из-за его предполагаемого объема памяти. Однако недавние утечки из бета-версии macOS 15.1 Sequoia свидетельствуют об обратном.

Находка в macOS 15.1, которой поделился пользователь X с ником aaplpro на X, проливает свет на 8 предстоящих устройств, которые, вероятно, будут поддерживать Apple Intelligence. Каждый iPhone идентифицируется уникальным кодом и, учитывая, что iPhone SE 3 имеет идентификатор iPhone14,6, ожидалось, что iPhone SE 4 будет распознаваться как iPhone15,6. Однако отсутствие таких деталей в последнем коде позволяет предположить, что предстоящий бюджетный iPhone SE 4, выход которого намечен на 2025 год, может не поддерживать функции генеративного искусственного интеллекта.

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Утечка кода указывает на несколько моделей, которые будут совместимы с Apple Intelligence. В частности, идентификаторы iPhone17,1 - iPhone17,4 указывают на то, что все модели серии iPhone 16 будут оснащены ИИ. Кроме того, упоминается линейка iPhone 17, идентификаторы которой варьируются от iPhone18,1 до iPhone18,4. В частности, сообщается, что iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max получат аж 12Gb оперативной памяти.

Исходя из имеющейся информации, кажется все более вероятным, что iPhone SE 4 будет оснащен 6Gb ОЗУ вместо ожидаемых 8Gb. Даже если устройство будет оснащено чипсетом A18, который, как ожидается, дебютирует в iPhone 16 и iPhone 16 Plus, этого сочетания может оказаться недостаточно.