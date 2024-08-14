Её добавят специально для любителей фотографии.

В серии убедительных утечек появилась информация о том, что грядущие модели iPhone 16, по слухам, будут оснащены новой кнопкой, разработанной специально для улучшения качества съемки в ландшафтном режиме. Эта кнопка, получившая в Apple название "Кнопка захвата", обещает стать одной из самых сложных аппаратных инноваций, представленных компанией на сегодняшний день.

Новая кнопка Capture Button – это не простая кнопка спуска затвора; она будет поддерживать множество жестов и обладать чувствительностью к нажатию (3D Touch), что сделает ее универсальным инструментом для любителей фотографии. Согласно последним слухам, кнопка будет обладать следующими функциями:

Легкое нажатие: автофокус

Более сильное нажатие: мгновенный снимок

Свайп влево или вправо по кнопке: управление зумом

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Кроме того, может появиться жест для переключения между режимами фото и видео, подобно текущей функции захвата на основе смахивания в приложении камеры iPhone.

Жест автофокуса с легким нажатием особенно примечателен для тех, кто знаком с DSLR-камерами, поскольку он повторяет механизм автофокуса, обычно используемый в высококлассной фототехнике. Это может сделать iPhone 16 еще более привлекательным вариантом для серьезных фотографов, желающих совместить удобство и качество.

Как сообщается, Apple разместит кнопку Capture на правой стороне iPhone, заняв место, которое в американских моделях сейчас занимает антенна mmWave.

Хотя на рендерах CAD и макетах кнопка Capture была изображена на всех четырех вариантах iPhone 16, недавний отчет Марка Гурмана из Bloomberg предполагает, что эта функция может быть эксклюзивной для моделей Pro и выше.

Помимо кнопки Capture Button, модели iPhone 16, как ожидается, будут включать в себя несколько других улучшений. Среди них – чуть более крупные дисплеи, новый мощный чип A18, оснащенный системой Apple Intelligence, и 8Gb оперативной памяти во всех моделях для поддержки передовых функций, основанных на искусственном интеллекте.