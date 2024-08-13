Вероятно, на этот раз роль протагониста достанется Цири.

Похоже, становится все более вероятным, что The Witcher 4, находящаяся на ранних стадиях разработки в CD Projekt Red, не будет посвящена Геральту из Ривии, культовому протагонисту серии.

Как сообщает VGC, Даг Кокл, актер, озвучивающий Геральта, недавно поделился некоторыми интригующими сведениями во время выступления на YouTube-канале Fall Damage. Комментарии актера вызвали множество догадок о направлении грядущей игры.

реклама "Мы знаем, что Геральт будет участвовать в игре, хотя степень его роли остается неопределенной. Игра не будет сосредоточена на Геральте – на этот раз она не о нем. О ком пойдет речь, пока неизвестно, и мне самому не терпится это узнать."

Хотя Кокл еще не видел сценария The Witcher 4, он намекнул, что даже если бы увидел, то не смог бы раскрыть никаких подробностей. Игра была впервые анонсирована в начале 2022 года, и CD Projekt Red заявила, что она станет началом новой саги для франшизы. Изначально сообщалось, что над проектом работают около 330 сотрудников, но с тех пор эта цифра выросла до более чем 400 человек в штате польской компании.

CD Projekt Red еще не подтвердила имя главного героя The Witcher 4, но спекуляции уже давно предполагают, что игра может вращаться вокруг Цири. Однако есть вероятность, что в игре появится совершенно новый персонаж или будет использован подход из Cyberpunk 2077, позволяющий игрокам создать своего собственного ведьмака.