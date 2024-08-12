Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kachka
ChatGPT внезапно, начал разговаривать голосом пользователя во время тестирования
Загвоздка в том, что модель не спрашивала разрешения на запись голоса.

В четверг компания OpenAI представила "системную карту" своей последней модели искусственного интеллекта GPT-4o, в которой описаны ограничения модели и меры безопасности, принятые при ее разработке. Среди откровений в документе упоминается любопытный инцидент, произошедший во время тестирования, когда расширенный голосовой режим модели непреднамеренно имитировал голос пользователя без его согласия. Несмотря на то что OpenAI уже ввела меры предосторожности для предотвращения подобных случаев, этот эпизод подчеркивает растущие проблемы в обеспечении безопасности разработки ИИ-чатботов, особенно тех, которые способны имитировать голос при минимальном аудиовводе.

Расширенный голосовой режим – это функция в ChatGPT, которая позволяет осуществлять разговорное взаимодействие между пользователями и ИИ. В разделе системной карты GPT-4o, озаглавленном "Несанкционированная генерация голоса", OpenAI рассказывает об эпизоде, когда модель неожиданно имитировала голос пользователя из-за шумного ввода. Во время тестирования компания также наблюдала редкие случаи, когда модель непреднамеренно генерировала вывод, имитирующий голос пользователя.

реклама

Один из особенно тревожных примеров, которым поделились в OpenAI, – модель ИИ резко кричит "Нет!", а затем продолжает предложение голосом, до жути похожим на голос человека, нанятого для проведения тестирования. Мысль о том, что ИИ внезапно перенимает ваш голос в середине разговора, конечно, нервирует. К счастью, OpenAI создала механизмы для предотвращения подобных ситуаций, утверждая, что такие случаи были редкими даже до того, как проблема была полностью решена.

#искусственный интеллект #chatgpt #openai #чат-боты
+
Написать комментарий (0)
Snapdragon 8 Gen 4 и Dimensity 9400 будут дорогими, что может поднять цены на флагманские смартфоны
В Китае появились модифицированные видеокарты RTX 4090D с 48Gb памяти и RTX 4080 SUPER с 32Gb
Nvidia одобрила использование 8-слойных чипов HBM3E от Samsung
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Работают авиация, танки, артиллерия и беспилотники: МО РФ показало видеоролики уничтожения вторгнувшихся в Курскую область подразделений ВСУ
26
ВС РФ взяли последний рубеж украинской обороны с востока Покровской агломерации
+
Челябинская «Электромашина» усиливает оборонный потенциал с помощью передовой линии цинкования
+
Биржа OKX замечена в блокировке аккаунтов граждан РФ – что происходит, и есть ли риски конфискации
1
Концерн "Калашников" адаптирует ракету "Вихрь-1", способную уничтожить Abrams, для запуска с дронов
1
"Окирпичивание" гаджетов iPhone после посещения курортных стран и использование местных eSIM
6
В Георгиевске на продажу выставлена «Волга» ГАЗ-24-34 для КГБ СССР, в ограниченном тираже
2
Mercedes-Benz представит свою новую модель кабриолета Mercedes-Maybach SL уже 15 августа
+
Даниэль Араужо заявил, что Galaxy S25 получит первоклассные дисплеи и камеры
3
Fallout: London стала самой быстро раскупаемой игрой в истории GOG
+
Китай представил гиперзвуковой глайдер с волнообразным планированием
2
Завершились испытания транспортной системы, способной двигаться со скоростью до 1000 км в 1 час
4
Лукашенко сообщил о перехвате украинских воздушных целей над территорией Беларуси
2
Депутат Госдумы Гурулев призвал не ждать «быстрой победы» в Курской области
34
МО РФ — о работе по отражению вооружённой агрессии ВСУ в Курской области
+
Microsoft намерена без спроса включить функцию BitLocker в Windows 11 24H2 для большего числа ПК
4
Realme 13 Pro+ удивил авторов GSMArena экраном, а GT 6T – автономностью
+
Reuters: Иран может поставить России баллистические ракеты Fath-360
+
Продемонстрированы дизайн и характеристики глобальной версии фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 9
+
Смартфон Galaxy S24 FE будет ближе к флагманам, чем к бюджетным моделям
+

Популярные статьи

"RIPOUT" - краткий обзор нового хоррор-шутера
1
Ryzen 7 9700Х vs Core i7-14700K – как видеокарты стали бутылочным горлышком, снижая потенциал CPU
14
Как заставить кота зарабатывать себе на корм
13
А-235 «Нудоль» - что известно о самой мощной ПРО в мире и почему её прозвали "Убийцей спутников"
10
Почему разработка софта для Linux это сущий кошмар на примере Installer-SH для Chimbalix
18
Линеен ли прирост от разгона 7900ХТХ - проверяем с картинками и большими буквами
34
Патолого-аналитический разбор Xbox Game Pass
4

Сейчас обсуждают

RXO
06:47
Смысла кочегарить в щи эту карту никакого нет. Достаточно просто андервольтнуть. 4к 60 она итак тянет.
Линеен ли прирост от разгона 7900ХТХ - проверяем с картинками и большими буквами
si-cat
06:33
А Кyiв - столица гейропы 🤣🤣🤣
Алексей Смирнов: В Курскую область продолжают прибывать всё новые подразделения
Александр Сечков
06:11
Лишь бы не ведьмачка из школы черная саламандра...
Новая игра в серии Ведьмака не будет сосредоточена на истории Геральта
El Grechko
06:11
На самом деле печально. 1650 вышла 5 лет назад и была в общем-то, если по чеснаку и не глядеть на отсутствие лучей, 2030. Давала примерно 1/3 фпс от 2060. Она умудрялась от 1060 3гб отставать. Затычка...
AMD Radeon 890M превосходит настольную Nvidia GTX 1650 в большинстве игр
Renics Nicoros
05:53
А что ты там разглядишь кроме размытых силуэтов.
17 способов оживить Youtube
Паша Гуцалов
05:52
По моему опыту, самая мощная сеть это Claude, эта сволочь пишет программы почти без ошибок, ставит диагнозы по фото а анализами Так вот эту задачу он сначало подробно расписал потом написал что не см...
Элементарная логическая загадка запутала лучших чат-ботов с ИИ
Renics Nicoros
05:51
Все эти операторы и пролоббировали запрет ютуба, так как ещё объяснить, что это не касается мобильного трафика. Но запрет опять не узаконенный, через прокуратуру и суд таких решений нет. Поэтому все о...
17 способов оживить Youtube
Grotlon
05:46
Курск — украинский город.
Алексей Смирнов: В Курскую область продолжают прибывать всё новые подразделения
Виталий Полищук
05:40
У меня есть. Но статьи Васюты я не читаю. Сразу в комментарии иду. Просто он как Ренди, умеет говорить одно и то же, разными словами и делать это бесконечно. Талант, х#ле. Объективности правда в его с...
Патолого-аналитический разбор Xbox Game Pass
E. S.
05:37
Да не освободили, а бегают мелкими группками, а за ними охотятся ))) К тому же, "освободили" тут не лепится в отличие от Харьковской. Поскольку там освобождают от фашистов/террористов (не украинцев, е...
Российская армия освободила около 50 квадратных километров в Харьковской области
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем