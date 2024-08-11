В некоторых играх разница составила до 45%.

Встроенный GPU AMD Radeon 890M на архитектуре "RDNA 3.5" был недавно протестирован в сравнении с десктопной картой GeForce GTX 1650 от NVIDIA и показал заметное преимущество в игровой производительности.

Бенчмарки проводились на ноутбуке ASUS VivoBook 16, оснащенном процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 в паре с 32Gb памяти LPDDR5X-7500. При этом iGPU Radeon 890M работал при потреблении всего 45-60W. Для сравнения использовалась система с процессором AMD Ryzen 7 5800X3D и дискретной видеокартой GTX 1650 4Gb.

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В плане производительности Radeon 890M продемонстрировал конкурентоспособность с GTX 1650 в нескольких играх. В Devil May Cry 5 в 1080p iGPU работал почти наравне с GTX 1650, изредка отставая на 5-10 FPS. Однако в God of War в 1080p Radeon 890M часто опережал GTX 1650, демонстрируя превосходство во многих сценариях. Аналогично, в Hellblade: Senua's Sacrifice в 1080p Radeon 890M опередил настольную видеокарту NVIDIA.

Еще более впечатляющие результаты были получены в Cyberpunk 2077, где Radeon 890M обогнал GTX 1650 на 45%. В Forza Horizon 5 архитектура RDNA 3.5 также превзошла GTX 1650 более чем на 40%.