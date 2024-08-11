Главный фактор – растущая инфляция.

Как уже отмечалось ранее, Центробанк РФ в начале текущего месяца рассчитывал на грядущее снижение инфляции, однако пока что этого не произошло. В связи с определенными экономическими процессами в стране представители ЦБ отмечают, что скорее всего им придется повысить ключевую ставку до 20%, а возможно и ещё выше, если инфляция не замедлится в самый скорый период времени.

По словам зампреда ЦБ Алексея Заботкина, в ближайшие месяцы у Центробанка должны исчезнуть сомнения, что инфляция начала замедляться, а инфляционные ожидания граждан снижаются в достаточной мере. Только в таком случае ключевая ставка останется на прежнем уровне или будет снижена. Заботкин подчеркнул, что идеальным вариантом на 2025 год станет инфляция в размере 4%. Если же этого не случится, ставка будет поднята как минимум до 20%.

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В ходе интервью Заботкин подчеркнул, что ЦБ просто обязан вернуть равновесие в экономику ради блага граждан, а сделать это на текущем этапе поможет только стимулирующая бюджетная политика. В частности, планируется расширение спроса в приоритетных областях. Инфляция же, со слов представителя ЦБ, вновь станет низкой только тогда, когда исчезнет отрыв спроса от производственных мощностей государства.