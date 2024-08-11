Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kachka
В ЦБ рассказали, в каких случаях могут повысить ключевую ставку до 20%
Главный фактор – растущая инфляция.

Как уже отмечалось ранее, Центробанк РФ в начале текущего месяца рассчитывал на грядущее снижение инфляции, однако пока что этого не произошло. В связи с определенными экономическими процессами в стране представители ЦБ отмечают, что скорее всего им придется повысить ключевую ставку до 20%, а возможно и ещё выше, если инфляция не замедлится в самый скорый период времени.

По словам зампреда ЦБ Алексея Заботкина, в ближайшие месяцы у Центробанка должны исчезнуть сомнения, что инфляция начала замедляться, а инфляционные ожидания граждан снижаются в достаточной мере. Только в таком случае ключевая ставка останется на прежнем уровне или будет снижена. Заботкин подчеркнул, что идеальным вариантом на 2025 год станет инфляция в размере 4%. Если же этого не случится, ставка будет поднята как минимум до 20%.

реклама

В ходе интервью Заботкин подчеркнул, что ЦБ просто обязан вернуть равновесие в экономику ради блага граждан, а сделать это на текущем этапе поможет только стимулирующая бюджетная политика. В частности, планируется расширение спроса в приоритетных областях. Инфляция же, со слов представителя ЦБ, вновь станет низкой только тогда, когда исчезнет отрыв спроса от производственных мощностей государства.

#центробанк #ключевая ставка #центробанк рф #центробанк россии
1
Показать комментарии (1)
Россия вошла в ТОП-3 стран по безопасному уровню госдолга
Центробанк выступил против запрета микрофинансовых организаций
ЦБ связал рост запросов на реструктуризацию кредитов с ростом объемов розничного кредитования
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Работают авиация, танки, артиллерия и беспилотники: МО РФ показало видеоролики уничтожения вторгнувшихся в Курскую область подразделений ВСУ
25
ВС РФ взяли последний рубеж украинской обороны с востока Покровской агломерации
+
Челябинская «Электромашина» усиливает оборонный потенциал с помощью передовой линии цинкования
+
Биржа OKX замечена в блокировке аккаунтов граждан РФ – что происходит, и есть ли риски конфискации
1
ASML и Imec объявили о прорыве в области литографии с высоким числом апертуры High-NA
5
Концерн "Калашников" адаптирует ракету "Вихрь-1", способную уничтожить Abrams, для запуска с дронов
1
"Окирпичивание" гаджетов iPhone после посещения курортных стран и использование местных eSIM
4
Опубликованы фотографии смартфона Google Pixel 9 Pro XL с OLED-дисплеем яркостью 3000 нит
1
Apple представит iPhone 16 в Корее раньше, чем в других регионах
+
Take-Two подтверждает дату релиза GTA VI для консолей, но выход версии для ПК пока не освещается
+
В Георгиевске на продажу выставлена «Волга» ГАЗ-24-34 для КГБ СССР, в ограниченном тираже
2
Mercedes-Benz представит свою новую модель кабриолета Mercedes-Maybach SL уже 15 августа
+
Китай представил гиперзвуковой глайдер с волнообразным планированием
2
Лукашенко сообщил о перехвате украинских воздушных целей над территорией Беларуси
2
Депутат Госдумы Гурулев призвал не ждать «быстрой победы» в Курской области
34
Космический телескоп Хаббл запечатлел взрыв сверхновой в галактике Эридана
+
Раскрыта цена и полные характеристики Google Pixel 9 Pro XL
+
Fallout: London стала самой быстро раскупаемой игрой в истории GOG
+
Reuters: Иран может поставить России баллистические ракеты Fath-360
+
МО РФ — о работе по отражению вооружённой агрессии ВСУ в Курской области
+

Популярные статьи

"RIPOUT" - краткий обзор нового хоррор-шутера
1
Ryzen 7 9700Х vs Core i7-14700K – как видеокарты стали бутылочным горлышком, снижая потенциал CPU
14
Что не так с Ryzen 5 9600X – быстрый и недорогой процессор с низким потенциалом продаж
18
Как заставить кота зарабатывать себе на корм
12
А-235 «Нудоль» - что известно о самой мощной ПРО в мире и почему её прозвали "Убийцей спутников"
6
Прогресс не остановить - ИИ переворачивает сознание пользователей
24
Почему разработка софта для Linux это сущий кошмар на примере Installer-SH для Chimbalix
16
Патолого-аналитический разбор Xbox Game Pass
2
Линеен ли прирост от разгона 7900ХТХ - проверяем с картинками и большими буквами
+

Сейчас обсуждают

Такой то
18:39
"Бактерии в микроволновых печах устойчивы к радиации и могут быть вредны для здоровья." "Однако исследователи подчеркивают, что эти популяции не более опасны, чем бактерии, обнаруженные на другой кухо...
В микроволновке обнаружены чрезвычайно устойчивые к радиации бактерии
Nvidia&Intel Hater
18:38
А ты чаму не в окопе .свинособака ?Забег от тцк пока успешен ??
ASML и Imec объявили о прорыве в области литографии с высоким числом апертуры High-NA
Михаил Авраменко
18:37
Забористо курнули...
США хотят построить гигантские уличные фонари на Луне
Китя
18:36
Щось в Курській області пішло не так. а як же Перемога.
Депутат Госдумы Гурулев призвал не ждать «быстрой победы» в Курской области
Glutton
18:32
Сам почему Курскую область не защищаешь?
ASML и Imec объявили о прорыве в области литографии с высоким числом апертуры High-NA
Glutton
18:30
Если у лохлов бог это Путин (всё в их жизни объясняется его действиями), то у тебя что, лохлы боги?
А-235 «Нудоль» - что известно о самой мощной ПРО в мире и почему её прозвали "Убийцей спутников"
Nvidia&Intel Hater
18:27
ну да,хохол должен возлюбить своего побратима в прямом смысле,там пидарство в канон бандеркой возведено было, ибо сам был опущен и имел кличку Сопля
А-235 «Нудоль» - что известно о самой мощной ПРО в мире и почему её прозвали "Убийцей спутников"
Alex Palex
18:26
иди на фронт, усраинский клоун.)
ASML и Imec объявили о прорыве в области литографии с высоким числом апертуры High-NA
Glutton
18:21
Повысят в итоге, никуда не денутся
В ЦБ рассказали, в каких случаях могут повысить ключевую ставку до 20%
linux4ever
18:15
Странно. Пишу сейчас программу на Arch Linux, а запускаю на Alpine и всё работает. Ну это примерно тоже самое, что программы от Windows 11 запускать на WinCE.
Почему разработка софта для Linux это сущий кошмар на примере Installer-SH для Chimbalix
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем