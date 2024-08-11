Пока что изображений этих карт нет.

Китайские компании увеличивают объем видеопамяти в видеокартах NVIDIA серии GeForce RTX 4000, чтобы поддержать растущий спрос на ИИ-нагрузки, особенно со стороны поставщиков облачных вычислений.

Моддинг VRAM в графических ускорителях – далеко не новое явление. Это хорошо известная практика, которая часто используется для повышения производительности при относительно низкой стоимости. Эта техника неоднократно использовалась в прошлом, часто давая значительный прирост производительности.

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Один из самых запоминающихся примеров – GeForce RTX 2080 Ti, где модеры удвоили объем памяти до 22Gb, что позволило повысить эффективность работы приложений для искусственного интеллекта. Похоже, что та же тенденция дошла и до новейших видеокарт RTX 4000.

По словам китайского эксперта по искусственному интеллекту, на рынке появились графические чипы RTX 4090D и RTX 4080 SUPER с увеличенным количеством памяти. Как сообщается, карта RTX 4090D получила 48Gb памяти GDDR6X, а GeForce RTX 4080 SUPER теперь может похвастаться 32Gb памяти. Эти модифицированные GPU набирают популярность среди поставщиков облачных вычислений, которые сдают свои мощности в аренду, чтобы удовлетворить стремительно растущий спрос, вызванный бумом ИИ. Примечательно, что модифицированную GeForce RTX 4080 SUPER можно взять в аренду всего за 0,03 доллара в час.

Для тех, кто заинтересован в покупке этих чипов, RTX 4090D 48Gb, как сообщается, можно приобрести за 2 500 долларов на внутреннем рынке.

Учитывая тайный характер этих операций, изображения модифицированных графических процессоров еще не появились, поэтому особенности их конструкции остаются неясными. Однако вполне вероятно, что энтузиасты смогли разработать специальную печатную плату для размещения 24 модулей GDDR6X в случае RTX 4090D.