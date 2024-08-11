Рано или поздно, сообщил лидер, президент будет другой.

Недавно мы сообщали, что Александр Лукашенко публично осудил предполагаемую атаку дронами со стороны Украины, назвав ситуацию провокацией. Теперь лидер Беларуси для издания "СБ. Беларусь сегодня" отметил, что президент не вечен и рано или поздно ему придется покинуть пост главы государства. Отвечая на вопрос о новом президентском сроке он отметил, что жители республики должны готовиться, что может быть избран другой президент.

В дополнение к этому Лукашенко заявил, что его слова не являются намеком на то, что завтра или послезавтра он бросит страну и покинет пост, однако посоветовал привыкать к мысли, что он далеко не вечен, как и все остальные. По словам президента, прежде чем "уйти на пенсию", он хочет оставить страну в покое, тишине и спокойствии, без каких-либо внутренних или внешних проблем, которые могут осложнить его приемнику задачу управления. Ещё одна важная задача лично для него – уберечь страну от конфликтов. В завершение Лукашенко признался, что за годы мог избаловать жителей своей страны.

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Следующие выборы в Беларуси, напомним, должны состояться в 2025 году. Лукашенко уже не раз обещал, что готов на них баллотироваться.