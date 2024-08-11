Недавно мы сообщали, что Александр Лукашенко публично осудил предполагаемую атаку дронами со стороны Украины, назвав ситуацию провокацией. Теперь лидер Беларуси для издания "СБ. Беларусь сегодня" отметил, что президент не вечен и рано или поздно ему придется покинуть пост главы государства. Отвечая на вопрос о новом президентском сроке он отметил, что жители республики должны готовиться, что может быть избран другой президент.
В дополнение к этому Лукашенко заявил, что его слова не являются намеком на то, что завтра или послезавтра он бросит страну и покинет пост, однако посоветовал привыкать к мысли, что он далеко не вечен, как и все остальные. По словам президента, прежде чем "уйти на пенсию", он хочет оставить страну в покое, тишине и спокойствии, без каких-либо внутренних или внешних проблем, которые могут осложнить его приемнику задачу управления. Ещё одна важная задача лично для него – уберечь страну от конфликтов. В завершение Лукашенко признался, что за годы мог избаловать жителей своей страны.
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Следующие выборы в Беларуси, напомним, должны состояться в 2025 году. Лукашенко уже не раз обещал, что готов на них баллотироваться.