Ракет поступило "большое количество".

На фоне недавнего конфликта с Израилем, когда в столице Ирана Тегеране был ликвидирован глава политбюро Исмаил Хания, Ирану начали поставлять всё больше вооружений различного сорта. Тогда обещалось, что страна немедленно ответит Израилю за гибель палестинского политика ударом мести, однако пока что такового не последовало. Вероятно, потому, что над дипломатическим согласованием проблемы старательно работает Госдеп США.

Сообщается, что сегодня ВМС Ирана получили свежую партию вооружений, в том числе и ракеты, которые, как утверждается, невозможно выследить, пока они находятся в воздухе. Об этом рассказали в отделе по связям с общественностью военно-морских сил КСИР.

реклама

Издание Tasnim утверждает, что новые противокорабельные ракеты имеют боеголовку огромной взрывной силы. Кроме того, их почти невозможно выследить после запуска, что даёт преимущество перед любым противником. Сколько конкретно ракет передали Ирану – неизвестно. По данным СМИ, ракет такого типа много.

Напомним, что пару дней назад в США прогнозировали начало масштабного конфликта на Ближнем Востоке в ближайшие 24 часа. На момент написания материала ситуация относительно стабильна.