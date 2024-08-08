Стоить устройство будет от 50 до 100 тыс. рублей.

Вчера в реестре Минпромторга «засветилась» полностью российская разработка – консоль, построенная на отечественном процессоре Эльбрус-2C3. В технических характеристиках игровой приставки обозначены следующие категории: 2 мощных ядра архитектуры Эльбрус 6-го поколения, 3 видеовыхода для подключения и графический ускоритель PowerVR GX6650.

По данным СМИ, контроллер вряд ли предназначен для конкуренции с передовыми моделями рынка, такими как PlayStation 5 или Xbox Series X. Отечественная консоль, вероятно, по производительности не сможет обогнать даже Nintendo Switch. Указано, что процессор тянет такие игры, как Doom 3, S.T.A.L.K.E.R (2007 год), Portal, Quake 4, Grand Theft Auto 3 и подобные проекты не самой первой свежести, которые вышли более 15 лет назад.

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В защиту консоли можно сказать, что это всего лишь прототип, а не готовое устройство, и ее процессор все еще получает апгрейды и драйверы, которые должны помочь приставке немного поднять уровень игр в будущем. Датой релиза игровой консоли российского производства указан 2028 год. Сообщается, что она будет стоить от 50 до 100 тыс. рублей.

На платформу Эльбрус, напомним, уже портированы следующие игры: Enlisted, CS:GO, Prey, War Thunder, Wolfenstein и некоторые другие.