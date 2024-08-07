Постоянные скидки якобы дискредитируют идею дисконта.

В 2022 году, когда с российского рынка автомобилей ушло много западных игроков, пустое место заняли многочисленные китайские бренды, начавшие реализовывать свою продукцию в больших количествах по скромным ценам. По сравнению с более известными марками предложения «китайцев» иногда кажутся настолько привлекательными, что в них сложно поверить.

Управляющий директор «БорисХоф» Тимофей Гераськин отмечает, что когда китайские модели только начали массово заходить на рынок, они стоили приличных денег, из-за чего спрос временно упал до 50% на новые автомобили. Спустя некоторое время машины стали продавать со скидками, а потом скидки стали «классикой жанра» для китайских авто. Как утверждают эксперты, это плохо сказывается как на рынке, так и на репутацию самих брендов: люди, купившие авто без скидки, видят, что они постоянно стоят дешевле и осознают, что ошиблись с выбором и временем.

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Более того, на эти «вечные» скидки накладывается желание дилера быть лучше и привлекательнее в глазах покупателя, чем конкурент, вследствие чего образовываются дополнительные скидки, а продавцы пытаются как можно больше занизить конечную стоимость. При этом отбить скидки кажется вероятным лишь одним способом – навязыванием дополнительного оборудования, но уже по завышенным ценам.

Оценивая ситуацию, Гераськин заявляет, что новый автомобиль с салона за полцены ни к чему хорошему не приведет, особенно если таких автомобилей полон рынок.