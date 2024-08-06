В Иране категорически осуждают убийство главы политбюро ХАМАС.

Недавно израильские спецслужбы с помощью самой современной техники взломали мобильный телефон главы политбюро организации ХАМАС Исмаила Хании, после чего на устройство был установлен вирус, показывающий текущее местоположение Хании. В то время он был в Тегеране, и точный удар со стороны Израиля не заставил себя долго ждать. Это действие повлекло глобальное осуждение, особенно со стороны Ирана, где уже предупредили, что ответный удар мести «будет масштабнее, чем все, что видел Израиль до этого».

Секретарь Госдепа США Блинкен вчера заявил, что угроза со стороны Ирана – это не пустые слова, и по Израилю действительно готовится массированный ракетный удар. По прогнозам американских аналитиков, он будет осуществлен в ближайшие 24 часа.

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Отмечается, что в Госдепе до убийства Хании были уверены, что Израиль вот-вот заключит перемирие с сектором Газа, однако после точечной ликвидации главы ХАМАСа в США опасаются, что полномасштабная война на Ближнем Востоке неизбежна.

Комментируя убийство Хании, в парламенте Ирана назвали эти действия неприемлемыми, так как он был гостем на территории Тегерана. В ответ на его ликвидацию в парламенте заявляют о возможном покушении на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.