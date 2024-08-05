Дальше Белгорода западное вооружение использовать категорически запрещается.

Недавно президент США Джо Байден в качестве исключения дал Украине разрешение наносить удары по целям вглубь территории РФ, параллельно подписав новый пакет военной помощи и передав ракеты ATACMS для американских пусковых систем HIMARS. Как выяснилось, разрешение действует лишь на маленькую приграничную территорию.

По словам представителя группировки ВСУ «Харьков» Виталия Саранцева, российские цели в Донецкой и Луганской области разрешили поражать американским вооружением. Также дали «зеленый свет» на Белгород, однако дальше города применение ракет все еще категорически запрещается. Одновременно с этим представитель ВСУ отметил, что вглубь РФ Украина имеет право отправлять только дроны собственного производства, в создании которых США не принимает никакого участия.

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Согласно информации The New York Times, вскоре после получения новостей от Байдена ВСУ несколько раз применяли американское оружие по Белгороду и области. На этот счет президент России Владимир Путин высказал мнение, что страны запада должны осознавать последствия своих действий, в том числе и в отношении поддержки Украины.