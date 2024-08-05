Отдельно поблагодарили Данию, Нидерланды и США.

Уже около года в украинской повестке ходили слухи о скорой передаче стране истребителей F-16 американского производства. Напомним, что летательные аппараты впервые поступили в эксплуатацию еще в 1978 году и как минимум не являются самым современным вооружением.

Сегодня в обед президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что военные получили первую партию истребителей F-16, и отметил, что с ними ВВС страны откроет новую главу своей истории. Сообщается, что переданная боевая авиация включает ракеты малой и средней дальности, а также имеет несколько особо важных элементов, например систему предупреждения о ракетном ударе, устройства для создания помех для ракет и тепловые ловушки.

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Эксперты утверждают, что на истребителях установлены ракеты «воздух-воздух» средней дальности AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder малой дальности. По прогнозам, летательные аппараты планируется применять против беспилотников и ракет.

На данный момент Украина, вероятно, получила всего 10 истребителей из обещанных 80 штук. До конца текущего года партнеры обещают передать еще 10 самолетов.