Причиной послужит слишком низкий спрос.

В конце 2023 года сообщалось, что сильно ухудшились условия ипотечной программы для покупки новостроек: процент ставок составил 16,7 и 16,9% (для новостроек и вторички соответственно), а первоначальный взнос вырос с 20 до 30%. Как не трудно догадаться, цены на недвижимость оставались на прежнем уровне, а покупательская способность и спрос упали на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из-за описанных условий уже в феврале цены на недвижимость упали на 10%, и это далеко не предел. Финансовые эксперты утверждают, что рынок отреагировал слишком резко, в результате чего цены могут снизиться вплоть до 50% в конце текущего года. Отмечается, что особенно это касается вторичного рынка, так как спрос на нем, по обыкновению, значительно выше.

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Эксперты утверждают, что весной продавцы начали снижать цены, пытаясь искусственно увеличить спрос на недвижимость, однако тем самым только ухудшили ситуацию: по прогнозам, инфляция и другие факторы будут и дальше влиять на снижение цен и, соответственно, спроса на рынке. В четвертом квартале спрос на квартиры должен снизиться на 20%.

Учитывая эти предположения, эксперты советуют внимательно присматриваться к рынку недвижимости, пытаясь воспользоваться ситуацией и «урвать» что-то «со скидкой». В альтернативном варианте советуют не тянуть с продажей своей квартиры, иначе в дальнейшем сделка будет уже не такой выгодный.