Теперь она составляет 2,1 млн рублей.

Недавно мы писали, что в РФ в два раза подняли размер минимальной выплаты за подписание контракта с Минобороны. Если раньше она составляла около 200 тыс. рублей в регионах, то теперь повысится минимум до 400 тыс. рублей + выплата от субъекта региона в зависимости от его финансовых возможностей. Тогда отмечалось, что на первом месте по выплатам была Москва с 2 млн рублей.

Сегодня первое место занял Петербург, где размер единоразовой выплаты увеличился до 2,1 млн рублей. В официальном документе обозначено, что федеральная и городская выплата теперь составляет 2,1 млн рублей, а ежемесячно «контрактникам» полагается 210 тыс. рублей. Предыдущее повышение выплаты в Петербурге было в июле, когда сумму резко увеличили с 1,3 до 1,8 млн рублей.

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В пошлом месяце было отмечено, что с начала 2024 года контракт с Минобороны оформили почти 200 тысяч граждан.

Для повышения количества контрактов в Петербурге проводится масштабная кампания, в рамках которой гражданам предлагают устроиться на работу с опцией военной службы, при этом зарплата будет начисляться все время действия контракта.