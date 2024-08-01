Пока что закон касается лишь иностранцев.

Сегодня утром Государственная Дума в трех чтениях приняла поправки к закону, касающегося выдачи гражданства РФ иностранцам. Сообщается, что по закону получение документа упростили, однако ввели несколько новых пунктов.

В частности, теперь все иностранцы мужского пола, которые получили гражданство, будут обязаны встать на воинский учет по месту своего жительства, как и граждане РФ. Сообщается, что в случае, если они не сделают этого в определенный период времени, МВД будет вынуждено подавать документы об «уклонистах» в соответствующие органы.

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Отмечается, что в данном случае уклонение от воинской службы является основанием для лишения гражданства, поэтому к данному вопросу стоит относиться со всей серьезностью.

Изменения в закон о «О воинской обязанности и военной службе» и «О гражданстве Российской Федерации» вступят с момента публикации документа, то есть с сегодняшнего дня. Кроме того, в Госдуме прямо сейчас пересматривают несколько уголовных статей, по которым могут лишить гражданства.