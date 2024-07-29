Особенно пострадали RTX 4060 и RTX 4070.

Объем поставок видеокарт GeForce RTX 4000 значительно сократился, что вызывает опасения по поводу возможного дефицита в магазинах по всему миру.

Источники сообщают, что пользователи могут столкнуться с нехваткой ускорителей на рынке уже в следующем месяце. Это связано с жесткими производственными ограничениями NVIDIA, из-за которых поставки снизились на 50%. Как сообщается, больше всего пострадают средне-бюджетные и самые популярные модели: GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4070.

реклама

Причин нехваток много: тайваньские СМИ предполагают, что NVIDIA уделяет приоритетное внимание цепочке поставок чипов для ИИ в преддверии выхода архитектуры Blackwell. Поставщики, такие как TSMC, сместили фокус производства, чтобы удовлетворить спрос на ИИ, что привело к сокращению поставок игровых видеокарт.

Еще больше осложняет ситуацию то, что источники в Азии, в частности BoardChannels, утверждают, что сокращение поставок памяти GDDR6X повлияло на производство потребительских GPU. Как сообщается, предыдущая партия GDDR6X, полученная NVIDIA, имела проблемы с контролем качества, что привело к возврату тысяч готовых продуктов.

Между тем, UDN сообщает, что серия GeForce RTX 4000, включая RTX 4060 Ti и RTX 4060, уже находится в дефиците в некоторых регионах, что привело к повсеместному повышению цен. Этот дефицит также затронул и более дорогие модели, такие как RTX 4090, RTX 4080 и RTX 4070.