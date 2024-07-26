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Kachka
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вновь перенесли: разработчики убирают финальные баги
Новой датой выхода стал ноябрь 2024 года.

Разработчик S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, компания GSC Game World, объявила о двухмесячном переносе игры, связанным с исправлением срочных ошибок.

Долгожданный шутер от первого лица, выход которого ранее был запланирован на 5 сентября 2024 года, теперь выйдет 20 ноября 2024 года. Игра по-прежнему будет доступна на Xbox Series X, Xbox Series S и ПК, а также в первый день релиза на Xbox Game Pass.

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Как сообщает IGN, директор S.T.A.L.K.E.R. 2 Евгений Григорович выступил со следующим заявлением по поводу задержки:

«Мы знаем, что вы, возможно, устали ждать, и мы искренне ценим ваше терпение. Эти два дополнительных месяца дадут нам возможность исправить больше "неожиданных аномалий", которые могут произойти во время прохождения игры"

Это не первая задержка S.T.A.L.K.E.R. 2. В январе было объявлено, что игра не выйдет в первом квартале 2024 года "из-за очередной волны доработок", и запуск был перенесен на сентябрь.

Несмотря на многочисленные проблемы, включая сильный пожар в главном офисе в конце прошлого года, фанаты по-прежнему с энтузиазмом относятся к грядущему проекту. На выставке PC Gaming Show 2023 игра получила награду "Most Wanted", что свидетельствует о стабильно высоком интересе.

#игры #s.t.a.l.k.e.r. 2 #gsc game world #s.t.a.l.k.e.r. #s.t.a.l.k.e.r. 2: heart of chornobyl
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