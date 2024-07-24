Виноваты в первую очередь завышенные ожидания.

Бывший разработчик Rockstar Games Оббе Вермей недавно поделился своим мнением о Grand Theft Auto 6, выразив уверенность в том, что, хотя игра может поначалу разочаровать некоторых фанатов, в конечном итоге она станет "лучшей игрой на свете".

Хотя Вермей не принимал участия в работе над GTA 6 – он покинул Rockstar Games в 2009 году, – его обширный опыт работы с франшизой придает вес его мнению. За почти 14 лет работы в качестве технического директора Вермей внес значительный вклад в разработку GTA 3, GTA 4, Vice City и San Andreas.

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В недавнем интервью с создателем YouTube-контента SanInPlay Вермей подчеркнул, что у него нет никакой инсайдерской информации о грядущей игре. Несмотря на это, он глубоко впечатлен тем, что было показано на данный момент. В частности, его внимание привлекла сцена на пляже в трейлере; он выразил восхищение тем, что каждый персонаж обладает уникальной анимацией, заявив, что это "просто потрясающе в плане геймдева". Однако Вермей также выразил скептицизм по поводу того, насколько GTA 6 будет отличаться от своей предшественницы, GTA 5.

"Я не думаю, что игра будет сильно отличаться от GTA 5. Возможно, в первый день люди будут немного разочарованы".

Учитывая завышенные ожидания, связанные со следующей частью, можно предположить, что некоторые фанаты могут испытать первоначальное разочарование, в зависимости от того, как Rockstar выполнит свою работу.