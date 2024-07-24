По словам издателя, такие кампании могут привести к огромным тратам на рекламу.

В эпоху цифровых технологий бомбардировка рецензиями стала известной практикой. Это явление происходит, когда пользователи заваливают раздел рецензий на игру негативными отзывами, часто по причинам, не имеющим отношения к реальному игровому процессу. Последствия таких кампаний далеко идущие, особенно для устоявшихся франшиз. Компания Take-Two Interactive, издатель культовой серии Grand Theft Auto, недавно пролила свет на потенциальные последствия таких кампаний.

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В своем последнем годовом отчете 10-K для акционеров, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), Take-Two Interactive затронула вопрос о бомбардировках отзывами. Стивен Тотило из Game File обратил внимание на этот примечательный раздел, который подчеркивает значительное влияние, которое подобные кампании могут оказать как на игры, так и на их издателей.

В отчете подчеркивается, что поддержание высоких рейтингов на сторонних платформах крайне важно для игр Take-Two, поскольку эти рейтинги играют ключевую роль в привлечении геймеров. Однако в документе также отмечается, что игры Take-Two могут стать "жертвами" негативных обзоров, зачастую не связанных с геймплеем. Такое снижение рейтингов может привести к множеству негативных последствий, включая потерю игроков, снижение доходов, увеличение расходов на рекламу и маркетинг.