Однако пока что у движка наблюдаются серьезные проблемы со стабильностью.

The Witcher 4, получившая кодовое название "Polaris", станет знаковым событием в знаменитой серии, поскольку в ней впервые будет использован движок Unreal Engine 5. Этот переход вызвал неоднозначную реакцию среди фанатов, в первую очередь из-за хорошо задокументированных проблем с лагами, связанных с этим движком. Однако переход на другой движок несет в себе потенциал для значительных усовершенствований, которые могут улучшить все игры, использующие данную технологию.

Технологические эксперты Digital Foundry считают, что если какая-либо команда разработчиков и сможет преодолеть проблемы с лагами и вылетами, присущие Unreal Engine 5, то это CD Projekt Red. Свидетельством приверженности команды стала фотография, которой поделился один из разработчиков CDPR во время презентации Unreal Fest, подчеркнув осведомленность CD Projekt Red и ее активную позицию в отношении этих проблем. Поэтому вполне вероятно, что разработчик будет эффективно решать эти проблемы. Ожидается, что все разработанные решения будут интегрированы в движок и принесут пользу каждой игре на UE5.

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На данный момент о The Witcher 4 известно лишь, что это самый передовой проект CD Projekt Red, который начнет совершенно новую сагу.