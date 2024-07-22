В будущем учёные планируют уменьшить его до размера комара.

Пекинские ученые недавно представили самый маленький и легкий в мире беспилотник на солнечных батареях. Весом всего 4,21 грамма и размахом "крыльев" 200 мм, это миниатюрное устройство, получившее название CoulombFly, может похвастаться удивительной способностью непрерывно летать при дневном свете. По данным IEEE Spectrum, новинка примерно в десять раз меньше и в 600 раз легче своего предшественника, что знаменует собой значительный скачок в технологии беспилотников на солнечных батареях.

Отличительной особенностью CoulombFly является использование технологии электростатического двигателя. В отличие от традиционных беспилотников, работающих на солнечном свете и использующих электромагнитные двигатели, которые теряют эффективность при уменьшении конструкции, электростатический двигатель отлично работает в таком уменьшенном масштабе. Однако CoulombFly использует уникальные преимущества электростатических двигателей, достигая от 200 до 300% эффективности подъема по отношению к мощности.

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Конструкция электростатического двигателя в CoulombFly является инновационной. Он заменяет тяжелые магниты, используемые в обычных двигателях, на легкие планки из углеродного волокна и алюминиевой фольги, расположенные в виде вложенных друг в друга колец, которые приводят в движение 200-мм пропеллер. Солнечные батареи дрона размером 60x40 мм изготовлены из тонкопленочного арсенида галлия высокой плотности.

В ходе практических испытаний CoulombFly продемонстрировал свою маневренность, поднявшись в воздух менее чем за секунду под воздействием естественного солнечного света. Исследователи планируют использовать эти беспилотники для дальней воздушной разведки, используя их способность работать непрерывно, пока есть дневной свет. Кроме того, текущая конструкция позволяет увеличить полезную нагрузку почти на 1,6 грамма, что позволит разместить аккумуляторную батарею для продления времени работы после захода солнца.

Несмотря на впечатляющие достижения CoulombFly, команда исследователей рассматривает эту веху лишь как начало. В их амбициозные планы входит разработка прототипа дрона размером и весом комара.