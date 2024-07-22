В зависимости от репутации игроки будут либо в плюсе, либо в минусе по игровой экономике.

Благодаря модеру с ником Freak ПК-геймеры, играющие в The Witcher 3, получили новую интересную модификацию, которая улучшит их игровой процесс. Его мод призван вернуть в игру концепцию репутации – функцию, изначально задуманную разработчиком CD Projekt Red, но в итоге не вошедшую в финальный релиз в 2015 году.

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Мод возвращает систему репутации, добавляя в игру глубину, поскольку выбор и поведение игрока напрямую влияют на его положение в различных регионах. Система разделена на пять уровней: ненависть, неприязнь, нейтралитет, симпатия и уважение. Каждый из этих уровней соответствует определенному количеству очков репутации, которые Геральт, главный герой игры, может заработать в том или ином регионе. По словам модера, различные уровни репутации будут существенно влиять на местную экономику, воздействуя на цены в игре.

Одним из самых интригующих аспектов мода является его динамическое влияние на результаты квестов в зависимости от действий Геральта, которые могут либо повысить, либо понизить его репутацию в данном регионе. Ниже приводится подробная информация о том, как различные уровни репутации влияют на игру:

Ненависть : цены на покупку увеличиваются на 30%, цены на продажу уменьшаются на 70%, эффективность торгов снижается на 20%, а множители ставок уменьшаются на 50%.

: цены на покупку увеличиваются на 30%, цены на продажу уменьшаются на 70%, эффективность торгов снижается на 20%, а множители ставок уменьшаются на 50%. Неприязнь : цены на покупку увеличиваются на 15%, цены на продажу уменьшаются на 15%, эффективность торговли снижается на 10%, а множители ставок уменьшаются на 25%.

: цены на покупку увеличиваются на 15%, цены на продажу уменьшаются на 15%, эффективность торговли снижается на 10%, а множители ставок уменьшаются на 25%. Нейтралитет : оригинальные настройки игры.

: оригинальные настройки игры. Симпатия : цены на покупку снижаются на 15%, цены на продажу увеличиваются на 15%, эффективность торгов повышается на 10%, а множители ставок увеличиваются на 50%.

: цены на покупку снижаются на 15%, цены на продажу увеличиваются на 15%, эффективность торгов повышается на 10%, а множители ставок увеличиваются на 50%. Уважение: цены на покупку снижаются на 30%, цены на продажу увеличиваются на 30%, эффективность торгов повышается на 20%, а множители ставок удваиваются.

Мод добавляет новый уровень стратегии, поскольку игроки должны учитывать, как их решения влияют на репутацию Геральта и, соответственно, на экономическую динамику регионов, которые они исследуют. Он представляет собой тонкую игровую механику, которая заставляет игроков критически подходить к выбору.

Мод Witcher 3 Reputation System Mod доступен для скачивания на сайте Nexusmods.