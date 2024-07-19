Учёные назвали стегозавра Апексом.

В необычайной демонстрации богатства и страсти к палеонтологии миллиардер Кен Гриффин стал обладателем самого дорогого ископаемого, когда-либо проданного на аукционе. В среду Гриффин приобрел скелет стегозавра позднего юрского периода за 44,6 млн долларов на аукционе Sotheby's, установив новую планку на рынке.

Колоссальный стегозавр, получивший меткое название Апекс, имеет внушительную высоту 11 футов и длину 27 футов от морды до хвоста, что делает его крупнейшим и одним из самых полных образцов своего вида из когда-либо обнаруженных. Апекс был обнаружен в мае 2022 года в районе штата Колорадо, и может похвастаться тем, что 80% его костей остались нетронутыми.

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Кен Гриффин, основатель хедж-фонда Citadel с состоянием в 38,3 млрд долларов, одержал победу, перебив по ставкам шесть других претендентов. Гриффин планирует предоставить скелет различным учреждениям для публичного показа, при этом особое внимание уделяется тому, чтобы он находился на территории Соединенных Штатов.

"Апекс родился в Америке и останется в Америке".

Энтузиазм Гриффина в отношении окаменелостей хорошо известен. В 2018 году он пожертвовал 16,5 млн долларов чикагскому Музею Филда, чтобы создать экспозицию самого большого динозавра из когда-либо обнаруженных. Его обширная коллекция произведений искусства, оцениваемая в 1 млрд долларов, принесла ему признание как одному из 200 лучших коллекционеров искусства во всем мире.

Ранее рекорд самого дорогого скелета динозавра принадлежал почти "полному" тираннозавру по имени Рекс, который был продан за 31,8 млн долларов на аукционе Christie's в 2020 году.