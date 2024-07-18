Вероятно, устройство сделано в одном экземпляре.

По мере приближения даты выхода долгожданного фильма "Дэдпул и Росомаха" ажиотаж подогревается не только самим фильмом, но и его нетрадиционными рекламными стратегиями. Так, компания Xbox объединилась с франшизой, чтобы создать рекламный продукт, который будет таким же дерзким, как и персонаж, которого он представляет.

В соответствии с эпатажным духом главного персонажа, Xbox представила контроллер, "разработанный Дэдпулом". Хотя контроллер выполнен в его фирменной красно-черной цветовой гамме, его отличает красочный рисунок на задней панели. Этот уникальный контроллер недоступен для покупки.

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Чтобы получить шанс выиграть столь необычный приз, участники должны соответствовать следующим критериям:

Быть старше 18 лет

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Для тех, кто ищет более традиционные призы, есть и другие предметы, посвященные Дэдпулу. Начиная с 22 июля, первые 1000 покупателей беспроводного контроллера Xbox Elite Wireless Controller Series 2 получат держатель для контроллера Дэдпула.

Однако главный приз гораздо более заманчив и выходит за рамки причудливого контроллера. Эксклюзивные призы включают в себя: