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Kachka
Правительство США вводит новые санкции на полупроводники в Китае
К таким же санкциям правительство США призывает Японию и Нидерланды.

Правительство США рассматривает возможность введения более жестких санкций на доступ Китая к передовым инструментам для производства микросхем, которые некоторые источники уже называют "драконовскими", сообщает Bloomberg. Центральное место в этих предложениях занимает применение правила о прямой иностранной продукции (FDPR), призыв к союзникам ограничить обслуживание и ремонт оборудования в Китае, а также расширение непроверенного списка, требующего лицензий на конкретные технологии. Эти стратегии направлены на то, чтобы помешать дальнейшему прогрессу китайской полупроводниковой промышленности.

Одно из основных предложений касается схемы FDPR, позволяющей США контролировать иностранные товары, в которых используются американские технологии. Это существенно затронет такие компании, как Tokyo Electron и ASML, ограничив их возможности по поставке в Китай передового оборудования для производства полупроводников.

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Более того, США подталкивают Японию и Нидерланды к введению более строгих ограничений на возможности их компаний по обслуживанию и ремонту полупроводников, уже поставляемых в Китай. В первую очередь это коснется компаний ASML и Tokyo Electron, чтобы не позволить китайским чипмейкерам, таким как SMIC, обслуживать или модернизировать свое оборудование с помощью иностранных компаний, тем самым замедляя их прогресс в разработке передовых узлов.

Также рассматриваются дополнительные санкции, направленные на конкретные китайские полупроводниковые фирмы. Эти меры ужесточат существующие санкции, усиливая давление на китайских производителей микросхем.

#сша #полупроводники #китай #санкции
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