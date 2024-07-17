Местонахождение Крейга Райта неизвестно.

Британский судья передал дело Крейга Райта, самопровозглашенного изобретателя биткоина, в Королевскую прокурорскую службу для рассмотрения уголовных обвинений в лжесвидетельстве и подделке документов. Судья Джеймс Меллор сообщил, что суд примет решение о необходимости ареста Райта, и наложил два судебных запрета, чтобы помешать Райту вновь заявить о том, что он является изобретателем биткоина, известным как Сатоши Накамото.

Меллор отметил, что если Райт действительно верит, что он Накамото, то он обманывает самого себя.

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Ранее судья установил, что Райт "неоднократно и многократно лгал", и подделывал документы в огромных масштабах в деле, возбужденном некоммерческой организацией Crypto Open Patent Alliance (COPA). COPA стремилась опровергнуть утверждения Райта о том, что он – Сатоши Накамото, и помешать ему предъявить права на интеллектуальную собственность на систему биткоина.

В постановлении говорится, что нынешнее местонахождение Райта неизвестно.

"Доказательства показывают, что доктор Райт покинул свое прежнее место жительства в Уимблдоне, похоже, уехал из Великобритании, по слухам, путешествует и в последний раз находился в часовом поясе UTC+7".

В суде предположили, что доктор Райт может либо намеренно уклоняться от вручения постановления суда, либо, по крайней мере, его очень трудно обнаружить.