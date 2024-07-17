Вероятно, использовался специальный софт.

ФБР сообщило, что после покушения на Дональда Трампа агентству потребовалось всего два дня, чтобы взломать телефон стрелка Томаса Мэтью Крукса. Вероятно, агентство использовало хакерские инструменты, разработанные израильской компанией Cellebrite, чьи продукты широко используются правоохранительными органами для разблокировки телефонов и извлечения данных.

Сообщается, что в Пенсильвании, где проходил митинг Трампа, полевые агенты ФБР попытались получить доступ к телефону Крукса, но не смогли, что привело к его передаче в лабораторию ФБР в Квантико, штат Вирджиния.

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Быстрота, с которой ФБР разблокировало телефон стрелка, который был защищен паролями или биометрической аутентификацией, подчеркивает легкость, с которой агентства могут взламывать устройства и получать доступ к их содержимому, даже если оно зашифровано.

ФБР не сообщило марку или модель телефона Крукса. Однако в пресс-релизе упоминается, что были проведены обыски в его доме и автомобиле, а технические специалисты ФБР продолжают анализировать его электронные устройства, что указывает на то, что агентство располагает не только его телефоном.

ФБР также заявило, что изучает информацию о цифровых носителях, включая фотографии и видео, снятые на месте преступления.